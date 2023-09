Quale sarà la squadra rivelazione della prossima stagione di Serie A?

Manca davvero poco al via dei maggiori campionati di calcio più importanti al mondo. La prima a partire sarà la Premier League, seguita a ruota da tutte le altre: Liga, Ligue 1, Bundesliga e, ovviamente, la nostra Serie A. Tifosi, analisti e siti di scommesse sportive sono pronti a fare le proprie previsioni su chi potrebbe vincere lo Scudetto nella prossima stagione. Qualche indicazione, tra mercato e quote, sembra già essere arrivata. L’Inter di Simone Inzaghi sogna di portare a casa quella seconda stella dorata da mettere sopra lo stemma societario. I nerazzurri sono ritenuti a chiare lettere i favoriti per il trionfo finale, seguiti a ruota dal Napoli. I campioni d’Italia in carica hanno una rosa che nulla ha che invidiare con quella dei milanesi, ma la vera incognita la nascondono in panchina: Rudi Garcia. Riuscirà il transalpino a portare in alto il vessillo partenopeo per il secondo anno di seguito? Ovviamente i tifosi ci sperano e come. Terza in griglia, invece, la Juventus. Gli uomini di Allegri, a seguito dell’esclusione dalle Coppe europee per questioni legate alla giustizia sportiva, sono sgravati da impegni extra-campionato e possono concentrarsi molto più facilmente sulla classifica della Serie A. Per questo motivo rientrano tra i favoriti. Leggermente più staccato il Milan, quarto, alla pari della Lazio. La formazione allenata da Sarri ha fatto un vero e proprio miracolo lo scorso anno, riuscendo ad arrivare seconda e centrando la qualificazione alla Champions League. Un risultato che sarà davvero difficile da ripetere, specialmente considerando l’addio di Milinkovic Savic, uno dei perni del gioco dell’allenatore toscano. Ma allora chi potrebbe essere la vera rivelazione della prossima Serie A? A prescindere da quelle citate qui sopra, un posto da outsider potrebbe prenderselo la Roma di José Mourinho.

Roma, possibile sorpresa della prossima Serie A

In realtà, non sarebbe nemmeno troppo una sorpresa, dal momento che stiamo parlando di una delle formazioni che ha lottato costantemente per lo Scudetto nel corso degli Anni ‘80 e 2000. Anche contro quello che è il proprio allenatore attuale, Mourinho, all’epoca seduto sulla panchina dell’Inter del Triplete. Dopo due anni in cui sono state centrate due finali europee, di cui una vinta a Tirana contro il Feyenoord nel 2022, i giallorossi ora puntano diretti a tornare quantomeno in Champions League attraverso la classifica. E pensare che lo scorso anno, ad un certo punto della stagione, Pellegrini e compagni occupavano stabilmente il terzo posto in classifica, dopo aver staccato Lazio, Inter e Milan, dietro solamente a Napoli e Juventus (poi penalizzata). Ma dopo il pareggio contro i rossoneri all’Olimpico, arrivato come una doccia gelida a seguito del vantaggio di Abraham al 93esimo, qualcosa si è rotto. Almeno a livello di Serie A, dato che la cavalcata in Europa League è continuata fino alla finalissima di Budapest. Qui, tra sfortuna, scelte scellerate dell’arbitro e qualche decisione incomprensibile per i rigoristi da parte dello Special One, dopo il vantaggio iniziale di Dybala, è arrivata una sconfitta dolorosa, ma che ha insegnato che la Roma è viva, combattiva e può giocarsela con tutti. Quest’anno l’impegno europeo non verrà certamente messo da parte, ma la società sta lavorando molto sul mercato per dare al tecnico portoghese una squadra più che competitiva, che potrebbe essere davvero la sorpresa della prossima Serie A.

Mercato Roma: bilancio ok, acquisti mirati e big blindati

Ovviamente, il tempo per puntellare ulteriormente la rosa c’è, dato che il mercato chiuderà solamente a fine mese. Ma la Roma ha già fatto degli step fondamentali in vista della prossima stagione. Dapprima rispondendo positivamente ai vincoli imposti dalla UEFA per il Fair Play Finanziario, riuscendo a cedere diversi giovani, come Tahirovic, Volpato e Darboe, e molti cartellini pesanti ma non funzionali alla causa, come quelli di Reynolds, Coric, Kluivert e Carles Pérez. Quindi, si è attivata per il mercato in entrata, specialmente puntando su una formula che lo scorso anno ha permesso di portare a Trigoria gente del calibro di Matic, Dybala e Belotti: il parametro zero. Per il momento sono già stati ufficializzati gli arrivi del centrale di difesa Evan Ndika dal Francoforte, di Houssem Aouar dal Lione e Rasmus Kristensen dal Leeds. Il danese, in realtà, è arrivato con la formula del prestito. Infine, si è lavorato e non poco sulla sponda dei rinnovi di contratto, per cercare quantomeno di blindare i veri big che Mourinho non vorrebbe mai perdere in vista del prossimo campionato. Parliamo di Chris Smalling, che ha rinnovato nonostante le voci che lo volessero all’Inter o al Napoli per sostituire rispettivamente Skriniar e Kim. Nemanja Matic, protagonista assoluto del centrocampo giallorosso lo scorso anno, e Andrea Belotti, a secco di gol ma autore di prestazioni che hanno convinto Mourinho e tifosi che il Gallo sia adatto alla causa capitolina, specie dopo il brutto infortunio di Abraham. Manca solo un tassello: Paulo Dybala. La Joya ha sempre manifestato la propria volontà di rimanere a Trigoria almeno un altro anno. A preoccupare, però, è quella clausola rescissoria bassissima, che potrebbe permettere a chiunque voglia pagarla di portare via l’argentino da Roma. Per questo le parti sono a colloquio per rinnovare il contratto ed eliminare definitivamente quella clausola così attaccabile.

Cosa manca alla Roma per poter competere con le big

Se i giallorossi, quindi, sono già all’altezza di formazioni come Lazio o Milan, certamente manca ancora qualcosina che possa farli competere con il trio di favorite composto da Inter, Napoli e Juventus. Ma non così tanto. La difesa è sistemata, mentre a centrocampo si cerca un vice affidabile di Lorenzo Pellegrini, arrivato stremato al termine della scorsa stagione. Auoar è già possibile pensarlo come tale, ma Tiago Pinto pensa anche ad un altro grande nome: Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Atletico Madrid sarebbe pronto a tornare in Serie A. La Roma sarebbe una destinazione gradita, per quanto si stia facendo forte il pressing anche della Juventus. Infine, serve un sostituto di Abraham. Belotti scalda i motori ma non basta. Si pensa ad una punta di peso. Tra i nomi più realistici ci sono quelli di Gianluca Scamacca, che non vedrebbe l’ora di riabbracciare la sua città, e Alvaro Morata. Per il primo, la trattativa potrebbe sbloccarsi più facilmente, mentre per lo spagnolo le pretendenti sono davvero molte, tra cui Milan e Inter.

Come giocherebbe ad oggi la Roma

Alla luce di quanto detto finora, quindi, la Roma ad oggi giocherebbe con un modulo molto caro a Mourinho: il 3-5-2, facilmente adattabile alle esigenze in un 3-4-1-2. Rui Patricio confermato in porta. Retroguardia formata dal terzetto Mancini-Smalling-Ndika, con Llorente, acquistato a titolo definitivo, e Ibanez, che resta sul mercato, pronti a subentrare. Sulla mediana agirebbe il regista Lorenzo Pellegrini, adattabile anche a trequartista, con Cristante e Matic mezzali e Kristensen-Zalewski il duo di ali. Formano il tandem offensivo Dybala e uno tra Belotti ed El Shaarawy, in attesa del rientro di Abraham e dell’arrivo di una punta titolare. A disposizione ci sarebbero: Svilar, Spinazzola, Karsdorp, Ibanez, Celik, Bove, Llorente, Abraham, Solbakken e uno tra Belotti ed El Shaarawy. Non male per una Roma che vuole essere la vera sorpresa della prossima Serie A.