Raiola, perde i pezzi: ora anche 2 giocatori della Juve cambiano procuratore

Mino Raiola dice addio a Bernardeschi, passato a Pastorello. Di recente ha perso anche Ihattaren, mentre Romagnoli tratta da solo col Milan

Mino Raiola sembra aver perso il suo tocco magico. Il procuratore più famoso dell'ultimo decennio sta vedendo assottigliarsi la sua scuderia di giocatore. L'ultimo in ordine di tempo è Federico Bernardeschi, passato a servirsi dell'assistenza di Pastorello per trattare il rinnovo con la Juventus. Anche un altro giocatore bianconero ha detto addio a Raiola. Si tratta di Mohamed Ihattaren, attualmente in prestito alla Sampdoria. Il giocatore olandese, di cui si vociferava un possibile ritiro ad appena 19 anni per un problema di depressione, è passato a Ali Dursun. L'agente segue gli interessi anche di Frenkie de Jong del Barcellona e altri talenti come Donny Van de Beek del Manchester United e Denis Zakaria del Borussia M'gladbach.

Mino Raiola in crisi: non solo Bernardeschi, lo hanno salutato anche Insigne, Hamsik e Lukaku

Non è la prima volta che Raiola perde uno dei suoi assistiti. Nel 2020 Lorenzo Insigne gli ha detto addio per Vincenzo Pisacane mentre negli anni precedenti aveva perso giocatori come Marek Hamsik e Romelu Lukaku. Alessio Romagnoli invece continua ad avvallersi dei suoi servizi ma al momento ha deciso di trattare da sé il rinnovo con il Milan.