Milan rinnovi: si lavora per Leao, Theo, Bennacer e Romagnoli senza Raiola

Milan rinnovi: i rossoneri sperano di chiudere i prolungamenti di Leao, Bennacer ed Hernandez entro il 2021. Romagnoli tratta con il club senza Raiola

Con la sosta per le Nazionali in casa Milan si torna a parlare di rinnovi. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il ds Frederic Massara hanno chiuso i prolungamenti di Saelemakers e Kjaer rispettivamente fino al 2026 e il 2024. Il caso più spinoso è quello di Franck Kessié, in scadenza l'estate prossima. Le parti non hanno ancora trovato un accordo e restano ferme sulle loro posizioni. L'entourage dell'ivoriano chiede 8 milioni di euro a stagione più bonus mentre il club è disposto ad errivare massimo a 6 milioni. Sul tavolo però ci sono anche altre trattive.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan non ha nessuna intenzione di arrivare nuovamente a una trattativa prolungata e tesa come quelle di Kessié, Calhanoglu e Donnarumma. Nel 2024 si potranno liberare a parametro zero tre giocatori: Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. L'obiettivo è chiudere i rinnovi del terzino, dell'attaccante e del centrocampista entro la fine dell'anno. Il capitano Alessio Romagnoli, invece, è in scadenza nel 2022 come Kessié. Il difensore si fa assistere da Mino Raiola ma in questa fase ha deciso di trattare con il Milan in prima persona. Il giocatore è disposto a ridurre il suo ingaggio da 6 milioni di euro fino a 3,5 milioni. Romagnoli, Maldini e Massara si incontreranno nuovamente entro la fine del mese in corso con l'obiettivo di continuare la strada insieme.