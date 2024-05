Real Madrid, Carlo Ancelotti rivela: "Allenerò fino a quando..."

Real Madrid, Carlo Ancelotti rivela: "Allerò fino a quando..."

Fino a quando allenerà? "Fino a quando rimarrò al Real", le parole di Carlo Ancelotti in un'intervista a La Repubblica. Il tecnico di Reggiolo, che ha il contratto in scadenza nel 2026 con il club madrileno, e compirà 65 anni tra due settimane, intanto guarda al presente: la finale contro il Borussia Dortmund.

Adesso i tifosi madridisti — 500 milioni censiti — e la società si aspettano da lei la quindicesima coppa dei Campioni... «Sono madridista anch'io, mi identifico con questa maglia e voglio fare felice la gente, il club. Siamo in finale di Champions col Borussia Dortmund, sabato a Wembley. Mica facile. Loro sono forti, passano in un attimo dalla difesa all'attacco. Hanno eliminato il Psg in semifinale e l'Atletico nei quarti».

I suoi giocatori la dipingono come un padre. «Mi comporto semplicemente con naturalezza. E con rispetto verso tutti. I rapporti interpersonali per me vengono prima di quelli lavorativi: questo evidentemente paga. Se uno spogliatoio non funziona, significa che hai sbagliato qualcosa», dice a Repubblica.

Ma davvero lei è lo stesso della sua prima finale di Champions? Carletto non ha dubbi. «Sì, mi sento come allora. Magari delego un po' di più negli allenamenti a Davide e a Francesco. Ma giocando ogni tre giorni, non è che ci si possa allenare molto».

Sui calciatori italiani... «Non vedo fuoriclasse, a parte Donnarumma in porta. Sto parlando di una generazione simile a quella di Pirlo, Totti, Del Piero. Serve ancora un po' di tempo».

Un problema per Spalletti all'Europeo? «Questo no. La media comunque è buona, il gruppo c'è. La squadra può fare bene».

