Real Madrid-Inter: come seguire la diretta tv e streaming del match Champions

Real Madrid-Inter, sfida decisiva per il primo posto nel girone di Champions League: ecco come vederla in tv

L’Inter di Simone Inzaghi si gioca il primo posto nel girone di Champions League su un campo difficile come quello del Real Madrid: ecco come seguire la supersfida in diretta tv e streaming.

Real Madrid-Inter, supersfida di martedì 7 dicembre 2021, inizierà alle ore 21.00. La diretta sarà trasmessa in diretta tv da Sky su questi due canali: Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). La sfida potrà essere seguita anche attraverso l'app di Infinity + disponibile per smart tv: il servizio (incluso nell'offerta Tim Vision) è attivabile al costo di 7.99€ al mese.

Real Madrid-Inter: doppia coppia per la telecronaca

Il match di Madrid verrà raccontato su Mediaset Infinity da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, mentre Sky punta sulla coppia Maurizio Compagnoni-Luca Marchegiani.

Come seguire l’Inter in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire Real Madrid-Inter attraverso il servizio streaming di Sky Go, fruibile tramite l'app disponibile per pc, smartphone e tablet. La sfida sarà trasmessa anche grazie all'applicazione di Infinity +, raggiungibile anche da pc semplicemente collegandosi al sito ufficiale dal proprio browser. L'alternativa è NOW, la piattaforma on demand che consente di assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di uno degli abbonamenti proposti.