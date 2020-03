Real Madrid, salta Zidane a fine stagione? Allegri o Pochettino in pole

La vittoria del Clasico contro il Barcellona non ha comunque rasserenato l'ambiente in casa Real Madrid. Al centro della scena il tecnico Zinedine Zidane e Florentino Perez. Il movente dello scontro? La gestione della squadra, le rotazioni e le opportunità che Zizou offre ai suoi giocatori (specialmente ai giovani acquisti): scelte che generano molti dubbi al presidente dei Blancos. Ne è sicuro Marca, principale quotidiano sportivo spagnolo, che sottolinea come sia molto probabile un'addio del tecnico delle tre Champions League vinte tra 2015 e 2018 qualora a fine stagione chiudesse senza un altro titolo oltre alla Supercoppa di Spagna vinta in Arabia. Non basta quindi la riunione che si è tenuta tre giorni prima del Clasico tra Zidane e Perez. Lo stesso Zizou, prosegue Marca, è consapevole di come stia attraversando il momento più delicato da quando è tornato a sedere sulla panchina del Real. Con quattro sconfitte nelle ultime sette partite e il ko in Champions League col Manchester City di Guardiola, infatti, sa di essere in bilico.

Real Madrid, salta Zidane a fine stagione? Pochettino è già sfuggito due volte

Il principale candidato a sostituirlo è una vecchia conoscenza, Mauricio Pochettino. La seconda alternativa si chiama Massimiliano Allegri. L'ex Juventus, però, parte in svantaggio. Intanto la scorsa settimana l'Independent ha riferito dall'Inghilterra che un emissario del club madrileno avrebbe contattato Pochettino o qualcuno del suo ambiente per chiedere loro di tenerli informati di qualsiasi movimento che avrebbero potuto fare riguardo al loro futuro. Su Pochettino possibile è l'interesse del Psg in caso di un'eventuale sostituzione di Tuchel. L'ex Tottenham è stato vicino al Real già due volte in passato: nell'estate 2018, quando Zidane si dimise da allenatore del Real ma il tecnico rinnovò con gli Spurs; e nell'ottobre dello stesso anno, dopo il licenziamento di Julen Lopetegui da allenatore del club spagnolo. Nel caso di un cambio in corsa, Pochettino dovrebbe raggiungere un accordo proprio con il Tottenham, lo stesso che lo ha esonerato a fine novembre dopo aver giocato la finale di Champions League a giugno.