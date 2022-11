Rebecca Busi alla Dakar 2023 con OnlyFans, casco arcobaleno e...

Rebecca Busi alla Dakar 2023: casco arcobaleno e team femminile in Arabia Saudita

Rebecca Busi raddoppia: dopo essere stata rookie (e giovane italiana di sempre) alla Dakar dello scorso anno, nel 2023 torna a confrontarsi con una delle competizioni più difficili del mondo tra le dune dell'Arabia Saudita: correrà per un team italiano, HRT Technology e sarà la punta di diamante di un equipaggio femminile. Con la 26enne driver emiliana (che è figlia d'arte: papà Roberto ha corso diversi rally tra il 2006 e il 2017), ecco la navigatrice Giulia Maroni. Non solo. Rebecca Busi correrà ancora con il casco arcobaleno nel nome dei diritti umani, della libertà delle donne e a favore della comunità LGBTQ+. Una scelta forte e un messaggio chiaro in un Paese che da pochi anni ha concesso alle donne di prendere la patente e guidare.





Rebecca Busi, alla Dakar 2023 con OnlyFans

E tra gli sponsor che affiancheranno Rebecca Busi alla Dakar 2023 ci sarà il noto sito inglese OnlyFans. "Da quando ho finito la Dakar, lo scorso gennaio, ho scritto a centinaia di aziende per cercare una sponsorizzazione per quest'anno ma non ho trovato niente e sembrava non ci fosse via d'uscita. Poi ho visto che OnlyFans aveva iniziato a sponsorizzare nel motorsport e mi sono detta: vabbè, ci provo!", le parole di Rebecca Busi a mowmag.com dopo aver ufficializzato la notizia nel corso di Eicma 2022. Il suo account "sarà completamente gratuito. Tutti potranno così vedere i contenuti che pubblicherò durante la Dakar, che saranno ovviamente solo relativi all'esperienza in Arabia Saudita e alla gara, e rendersi conto che non c'è niente di male".