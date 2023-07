Red Bull diventa "title sponsor" del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Con la presentazione del poster 2023, è partito il countdown che scandirà il percorso di avvicinamento al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma a Misano World Circuit dall’8 al 10 settembre 2023. Si intensificano i preparativi degli eventi in programma a San Marino e sulla Riviera di Rimini, che da consolidata tradizione accompagneranno lo show a Misano World Circuit dove lo scorso anno accorsero oltre 100mila spettatori nel weekend, accolti in un vero e proprio parco dei motori. La MotoGP è un evento strategico per l’industria dell’accoglienza e l’indotto economico prodotto, associato alla visibilità mediatica mondiale, rappresentano un elemento strategico anche nella promozione turistica.

L’attività di comunicazione si arricchisce di un partner prestigioso come Red Bull e l’accordo pluriennale prevede l’inserimento nella denominazione dell’evento di un brand già protagonista in tanti ambiti del motorsport, ai quali si aggiunge il ruolo di ‘title sponsor’ per l’appuntamento che si sviluppa sul territorio e in pista al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Sarà un coinvolgimento globale che vedrà Red Bull attore, insieme ai promotori, nel progetto di marketing territoriale che vuole raccontare al mondo il legame virtuoso tra un luogo, la Riders’ Land, e i suoi piloti. Red Bull, straordinariamente efficace nelle sue campagne di comunicazione in tutto il mondo, sarà parte integrante del progetto comunicativo e degli eventi in programma alla vigilia del Gran Premio, riassunto nell’hashtag #Racevolution.

“L’affiancamento in qualità di title sponsor di Red Bull – commentano i promotori Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Santa Monica SpA - rappresenta per noi tutti un valore aggiunto rilevante. Quando ci approcciammo a questa grande avventura la prendemmo come sfida per trasformare un evento sportivo in una leva di marketing territoriale, dove la comunicazione rappresentava e rappresenta un elemento fondamentale. Avere al nostro fianco Red Bull, che in questo campo rappresenta l’avanguardia, ci porta a compiere un upgrade verso la promozione di tutto il nostro territorio. Proprio per questo motivo insieme a Dorna e Red Bull abbiamo imbastito un piano di sviluppo pluriennale che vedrà Misano World Circuit, il sistema economico turistico della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini, al centro del progetto”.

Filo conduttore del progetto di comunicazione è il poster 2023, nato ancora una volta dalla creatività di Aldo Drudi e della Drudi Performance. “Ci siamo tanto divertiti a realizzare questo poster – commenta Aldo Drudi – e siamo molto soddisfatti del risultato. L’occasione era fantastica: sintonizzare Red Bull, un brand che ha una potenza comunicativa clamorosa e riconosciuta, con il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni, da quando curiamo la parte artistica del Gran Premio. Coniugare due immagini consolidate e vincenti rappresentava però anche un rischio. Abbiamo cominciato a valutare le possibilità che, magicamente, si sono allineate quando abbiamo scelto posizionare il riferimento di Red Bull e le sagome dei piloti sul tappeto grafico che ormai da qualche anno utilizziamo per personalizzare le curve del circuito, una texture che lo rende unico e che ci ha permesso di fare la differenza in tutto il mondo. Gli stessi tratti li abbiamo virati sui colori identificativi di Red Bull che, guarda caso, richiamano il sole, il mare ed il cielo. Così siamo riusciti ancora una volta a contestualizzare il Gran Premio sulla nostra Riviera e San Marino”.

Il poster 2023 racchiude anche un’altra novità, un vero e proprio logo del Gran Premio. “Lo abbiamo realizzato unendo il naming al marchio Red Bull attraverso un caschetto stilizzato con gli stessi segni grafici, tutto magicamente armonizzato – aggiunge Drudi - Siamo soddisfatti di aver creato nuovamente una campagna originale, colorata, senza ricorrere a disegni fatti al computer o a dover attingere a immagini virtuali. È stata quasi una magia riuscire a fondere questi due mondi, due immagini potenti che si miscelano in questa opera grafica senza mancare loro di rispetto”. Il lancio del poster 2023 avvia una campagna moltiplicata dai canali digitali di tutti i promotori, che sarà accompagnata da un video realizzato in collaborazione da Dorna e Red Bull.