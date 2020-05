Roma, da Zaniolo a Pellegrini: ecco il nuovo piano di Friedkin

Dan Friedkin ha riacceso l’interesse per la Roma e offre 500 milioni di euro, una cifra di circa 100 milioni inferiore rispetto a quanto sarebbe la somma tra debito netto e investito dall'attuale presidente James Pallotta finora. Lo riporta Milano-Finanza. Se i due imprenditori trovassero l’accordo, a quel punto i giallorossi avrebbero non solo un nuovo proprietario, ma anche un imprenditore pronto a investire altri 85 milioni tramite un aumento di capitale.

Nuova era per il club?

L’idea è resistere agli assalti di mercato per Zaniolo e Pellegrini e cominciare una nuova era per il club. Va detto che la capitalizzazione della Roma al termine della giornata di borsa di giovedì si aggirava sui 250 milioni, un valore a metà strada tra i 300 milioni che dà dell’equity giallorosso Pallotta (a cui vanno aggiunti 300 di debiti) e i 200 stimati da Friedkin. La partita contabile è aperta e il risultato non è scontato.