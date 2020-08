Roma-Friedkin, inizia la nuova era. Zaniolo blindato e... sogno Totti

Roma-Friedkin, 25° presidente giallorosso

Roma e Dan Friedkin al giorno delle nozze. Il magnate texano (capitale personale è di 4,2 miliardi di dollari, al 504° posto tra gli uomini più ricchi del mondo) diventa il 25° presidente giallorosso. Un'operazione da 591 milioni di euro quella che ha consegnato nelle mani del nuovo proprietario il clhb guidato sin qui da James Pallotta. Tra qualche giorno il primo cda (che avrà Dan Friedkin presidente, con Ryan e i manager Watts, Williamson e Walker nella squadra) e già il tempo stringe perchè la nuova stagione è alle porte e con essa anche l'inizio ufficiale del calciomercato (si parte a settembre e si concluderà il 5 ottobre: già preso lo spagnolo Pedro, che aveva firmato nelle scorse settimane dopo essersi liberato a parametro zero dal Chelsea).

Roma-Friedkin, Zaniolo e Pellegrini blindati

Le prime mosse di Friedkin? Blindare i due gioielli del centrocampo: in primis Nicolò Zaniolo e con lui anche Lorenzo Pellegrini: resteranno alla Roma, malgrado le tante sirene che stanno provando a 'rapirli' e nel medio periodo il club capitolino punterà a rinnovargli il contratto.

Roma-Friedkin, i tifosi sognano Totti

E poi c'è... Francesco Totti. Secondo alcune indiscrezioni il ritorno della bandiera gallorossa può essere il primo vero grande colpo di Dan Friedkin. Nel medio periodo. Al momento non sono segnalati contatti tra le parti, ma non è un segreto che l'ex capitano sarebbe ben disposto a tornare nella sua Trigoria con una nuova proprietà e l'arrivo di Friedkin potrebbe essere l'occasione giusta. Anche se negli ultimi mesi ha iniziato un'avventura come procuratore che lo sta impegnando molto e lo ha portato ad assicurarsi diversi giovani di prospettiva che giocano nei top club.

Roma-Friedkin, niente De Rossi alla Pirlo: resta Fonseca

Nei giorni scorsi si è parlato anche dell'ipotesi De Rossi allenatore: una mossa stile Pirlo-Juventus. Al momento però le indiscrezioni che arrivano da Trigoria raccontano di Paulo Fonseca confermato per la prossima stagione. Ma il tecnico portoghese sarà chiamato a portare la Roma un passo avanti rispetto a quest'anno: in zona Champions League.

Intanto, in attesa di nominare successivamente un nuovo direttore sportivo sarà ancora Guido Fienga il responsabile del mercato giallorosso