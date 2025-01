Roma: il nuovo Ceo? Antonello dall'Inter, nei prossimi giorni la firma. Il futuro di Dybala e Pellegrini...

Roma, Antonello dall'Inter come nuovo Ceo

La Roma sembra aver deciso, il nuovo Ceo, dopo l'addio dei mesi scorsi con Lina Souloukou, dovrebbe essere Alessandro Antonello (attuale Ad Corporate dell’Inter). Secondo le indiscrezioni che stanno circolando, nei prossimi giorni, a meno di colpi di scena, arriverà la separazione consensuale con i nerazzurri e la firma con i giallorossi.

Dybala, Paredes, Pellegrini: futuro Roma

Dalla società al campo. La Roma non ha più dubbi sulla permanenza di Paulo Dybala: la Joya è vicina a un rinnovo che porterà a spalmare ingaggio, attualmente intorno ai 9 milioni, su più stagioni. La clausola rescissoria da 12 milioni non rappresenta più un ostacolo, nemmeno il rinnovo automatico.

Si lavora anche per prolungare Leandro Paredes: il centrocampista argentino ha ricevuto un'offerta dall'Al Shabab, ma vuole dare priorità alla Roma per continuare a vestire la maglia giallorossa.

Resterà nella Capitale anche Lorenzo Pellegrini, reduce da un derby con la Lazio che lo ha visto in gol e grande protagonista: il centrocampista era un obiettivo del Napoli di Antonio Conte, ma alla fine non si muoverà da Roma. Tutto rimandato a giugno, compresa la possibilità di un prolungamento del contratto in scadenza nel 2026.

Saelemaekers-Roma, la strategia per convincere il Milan

Alexis Saelemaekers? La Roma punta a tramutare il prestito secco dal Milan in un acquisto estivo: Tammy Abraham (a sua volta in prestito secco ai rossoneri e uomo del gol che ha deciso il derby di Supercoppa con l'Inter) la possibile contropartita tecnica o in alternativa Bryan Cristante, centrocampista che tra l'altro era cresciuto nel vivaio del Diavolo.