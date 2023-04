"Ronaldo mi ha svenduto una Porsche per il numero di una star di X-Factor, ecco chi è"

"Ronaldo voleva il numero di una star di X Factor. Mi ha detto: 'Quando me ne vado la mia Porsche è tua'. E ha mantenuto la promessa".

Quando si dice di essere disposti a tutto. Cristiano Ronaldo, tra gli atleti più di successo e pagati della storia, non avrebbe “badato a spese” pur di ottenere il contatto di una ragazza che gli piaceva. A rivelarlo è Rob Thornley, massaggiatore del Manchester United ai tempi in cui militava il fuoriclasse portoghese.

Nel dettaglio, Ronaldo avrebbe svenduto a Thornley per metà del prezzo la sua fiammante Porsche 911 cabrio (una macchina dal valore non inferiori a circa 60 mila euro, optional esclusi) per il numero di telefono di una cantante di X Factor.

"È la sera prima di una partita: siamo al Lowry Hotel”, racconta il massaggiatore. “Stava facendo un massaggio con me, quindi è sul lettino e gli sto massaggiando le gambe con X-Factor in TV. 'Chi è questa ragazza? Puoi darmi il suo numero?', mi ha chiesto Ronaldo”.

"E io sono un semplice massaggiatore dello United, come faccio a ottenere il suo numero?”, rivela di essersi chiesto Thornley. “Beh, in realtà, sono un uomo con molti mezzi, e in quattro o cinque giorni, recupero il numero di Dannii Minogue (questo il nome della cantante di cui si era invaghito il calciatore, ndr) nel mio telefono”.