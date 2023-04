Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi. "Lui ha tradito". Bomba dalla Spagna

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: spunta la voce di un tradimento

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono una delle coppie più popolari dello showbiz. Eppure, anche su di loro si allunga adesso l'ombra di una crisi, a detta della stampa spagnola piuttosto "profonda". Stando alle indiscrezioni, dietro la burrasca di coppia ci sarebbero diversi motivi. Primo fra tutti, un presunto tradimento del calciatore: un’influencer venezuelana sostiene infatti di aver trascorso una notte con il campione portoghese il 25 marzo del 2022.

Sebbene la donna avrebbe fornito i dettagli dell'infedeltà dello sportivo, la notizia è stata subito smentita dal portavoce di CR7, che l'ha definita "completamente falsa e diffamatoria". Ma i rumors non si sono affatto placati, anzi hanno portato alla ribalta altre voci. Oltre alle corna pare ci sia stato altro: Cristiano non ne potrebbe più del lato "più arrogante ed egocentrico" della compagna, messo in risalto proprio dalla seconda stagione della docu-serie Netflix "Soy Georgina".

A far infuriare il calciatore sarebbero stati alcuni episodi in particolare, accaduti fra la Rodriguez e le sue amiche. Come quando Georgina ha chiesto a una di loro di indossare un paio di suoi stivali nuovi di zecca "perché ho bisogno che tu li allunghi un po'" o quando, in un’altra puntata, ha sfoggiato una nuova borsa di Hermès, intimando alle amiche di "non toccarla con le mani".