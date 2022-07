Ronaldo-Roma? No, Napoli. CR7 salta il raduno del Manchester United

Ronaldo salta il raduno del Manchester United. Calciomercato bollente

Cristiano Ronaldo ha ottenuto il permesso da parte del Manchester United di non presentarsi al primo giorno di raduno (nel centro sportivo di Carrington). Lo riporta Telegraph secondo cui CR7 ha giustificato la sua assenza appellandosi a "motivazioni familiari" di cui il club inglese ha preso atto. Un'assenza che alimenta nuove voci sul possibile addio dell'ex fuoriclasse di Juventus e Real Madrid (anche se il contratto è valido fino al 2023 e il club inglese non è propenso al divorzio anticipato). Nelle ultime settimane Jorge Mendes è al lavoro per trovare una possibile nuova destinazione: Chelsea, Bayern Monaco e Roma sono state accostati a Ronaldo.

Ronaldo, Roma-Napoli e i rumors di calciomercato

Si è parlato molto del sogno che cullano tanti tifosi capitolini di vederlo con la maglia giallorossa alla corte di Josè Mourinho. Ipotesi complicata. Uno degli ostacoli più grandi perché possa avverarsi è la mancata partecipazione della squadra dei Friedkin alla Champions (sono qualificati in Europa League). Scettico Francesco Totti: "Ronaldo alla Roma? Non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Se viene ben venga, tutti i romanisti sarebbero entusiasti", ha commentato l'ex capitano e leggenda giallorossa che ha commentato anche le voci su Dybala (più vicino a Inter o Milan, anche se si è parlato di un'idea Psg): "Era possibile, molto possibile. Poi però sono successe altre cose e ora lui penserà ad altre cose. Una chiacchierata c'è stata". Tornando a Cristiano Ronaldo, in Inghilterra è apparsa anche la candidatura del Napoli. The Athletic ha messo il club di De Laurentiis in lizza per l'ex Pallone d'oro: a favore dei partenopei proprio la partecipazione alla Champions League, competizione che Ronaldo vorrebbe assolutamente giocare.