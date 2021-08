Ronaldo vuole lasciare Torino. Possibilità PSG, ma prima deve partire Mbappè

Ronaldo-Juve, voglia di addio: il fuoriclasse portoghese vuole andare via da Torino. C'è l'opzione PSG, ma prima deve partire Mbappè

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus. Dopo tre stagioni e un totale di 101 gol in 133 presenze, Ronaldo vuole cambiare aria. Ma per andare dove? Per ora la destinazione più plausibile, anche se c’è per alcuni vive ancora il sogno del ritorno a Madrid, sembra sia il Paris Saint-Germain.

C’è solo un problema: in Spagna prosegue il lavoro di Florentino Perez e i suoi uomini per accontentare il “mister” Carlo Ancelotti. Si deve fare spazio in rosa e fare cassa perché c'è un solo obiettivo, e si tratta del campione del mondo francese Kylian Mbappé. Passano i giorni e il 31 agosto, data della chiusura del mercato estivo, si avvicina inesorabile. A questo punto, solo la partenza di Mbappè da Parigi verso Madrid potrebbe sbloccare tutto, permettendo al portoghese di lasciare Torino. L'intreccio tra i due campioni non cambia, così come non cambia la voglia di addio di CR7.