Rudiger-Milan con Bakayoko, spunta il doppio affare con il Chelsea

RUDIGER-MILAN, offerta del Chelsea

Il Milan prova ad accelerare nella corsa al difensore. La positività al Covid-19 di Duarte lascia la sa squadra rossonera ancor più in emergenza viste anche le indisponibilità di Romagnoli (che però potrebbe tornare in una settimana circa) e Musacchio. Con Nikola Milenkovic molto complicato (sul 22enne difensore della Fiorentina poi sta irrompendo l'Inter che tratta Skriniar in uscita col Tottenham), il sogno Wesley Fofana (sul 19enne del Saint Etienne c'è il pressing delle squadre inglesi, Leicester in primis) e l'ipotesi Matija Nastasic dello Schalke 04 (proposta dall'agente Fali Ramadani), ecco spuntare il nome di Antonio Rudiger. Il 27enne calciatore tedesco conosce bene il campionato italiano dopo gli anni con la maglia della Roma (e anche i giallorossi hanno sondato la possibilità di un ritorno visto che il Manchester United non abbassa le richieste per Smalling) e il Chelsea sembra disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Milan-Rudiger e Bakayoko-Milan, pacchetto di mercato dal Chelsea? Le trattative dei rossoneri

Non solo. Milan e Chelsea oltre a Rudiger potrebbero anche fare un pacchetto unico con Bakayoko. Il centrocampista è sul taccuino rossonero da settimane, ma l'affare si è arenato sulle richieste del club blues. In più negli ultimi giorni sul 26enne francese (che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Monaco) è entrato con forza il Psg di Leonardo, alzando l'offerta (5 milioni per il prestito, 40 per il riscatto) e portandosi in vantaggio. Il doppio affare Rudiger-Bakayoko però potrebbe ridare slancio ai rossoneri nelle trattative con il Chelsea.