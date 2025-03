Il rugby va sempre più di moda

Parata di vip sulle tribune della Stadio Olimpico durante l’ultimo Sei Nazioni che ha visto l’Italia scendere in campo tra le mura di casa contro Galles, Francia e Irlanda, facendo registrare nell’arco delle tre partite quasi 200mila spettatori.

Non è passata di certo inosservata la presenza del Principe Alberto II di Monaco che con grande passione ha assistito al match contro la corazzata irlandese. Accolto da centinaia di fan anche Olly, il cantante trionfatore al Festival di Sanremo ha un passato da giocatore di rugby, sport lasciato per dedicarsi completamente alla musica.

Sempre restando sugli ospiti musicali segnalata la presenza di Carl Brave, Eifell 65 e del dj di fama internazionale Steve Aoki. Questi artisti hanno anche animato il villaggio del terzo tempo allestito fuori dallo stadio Olimpico. In tribuna tanti ex sportivi che hanno saputo costruirsi una seconda carriera come personaggi televisivi come Martin Castrogiovanni, presentatore di “Tu Si Que Vales”, e Andra Lo Cicero, volto noto di Gambero Rosso Channel.

Non poteva mancare al fianco del Presidente della Federazione Italiana Rugby Andrea Duodo il Presidente del Coni Giovanni Malagò. Folta anche la presenza di politici e di rappresentanti del governo con i Ministri Guido Crosetto, Francesco Lollobrigida e Alessandro Giuli.