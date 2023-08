Samardzic-Inter cala il gelo, ultimatum e rottura a un passo. Su Arnautovic...

Samardzic-Inter, trattativa di calciomercato in stallo

Lazar Samardzic all'Inter potrebbe saltare. Il giocatore aveva già svolto le visite mediche, poi si è presentato nella sede del club nerazzurro per firmare il contratto, ma lì qualcosa si è rotto. O inceppato. All'incontro non si è presentata Rafaela Pimenta: a fianco del padre del 21enne talento serbo c'erano altri intermediari rispetto alle prime fasi della trattativa, con la volontà di ridiscutere i numeri già contrattati. Cosa che non è piaciuta all'Inter; il club di Suning è deciso a non spostarsi sull'accordo che riteneva di aver già raggiunto con il giocatore e i suoi rappresentanti.

Samardzic-Inter, ultimatum di Marotta. Calciomercato news

Samardzic - Inter ... e ora? La situazione è in fase di stallo, ma il club nerazzurro ha fatto capire chiaramente di non voler accontentare le nuove richieste del centrocampista in forza all'Udinese e del suo entourage. Dunque, Marotta e Ausilio aspettano una risposta di accettazione degli accordi economici già presi entro e non oltre il weekend. In caso contrario l'affare sarà da considerarsi saltato e Samardzic tornerà agli ordini di Sottil (sul giocatore è piombato tra l'altro il West Ham).

Nell'affare è legato anche il futuro di Giovanni Fabbian, ma sul centrocampista dell'Inter sarà l'Udinese decidere il da farsi: la trattatia è slegata all'affare Samardzic.