Taremi-Arnautovic, calciomercato Inter: Marotta ha deciso sull'attaccante

Calciomercato Inter, Balogun addio e Morata raffreddatissimo

L'Inter ha preso una decisione netta sul mercato attaccanti: addio a Folarin Balogun.

Il 22enne americano dell'Arsenal era un profilo che intrigava moltissimo la dirigenza nerazzurra: giovane, rapido, buona tecnica e senso del gol (21 in Ligue 1 con la maglia dello Stade de Reims nell'ultima stagione), ma non si è trovata mai la quadra sulla sua valutazione. I nerazzurri erano pronti a investire 30-35 milioni (su per giù la cifra che sarebbe stata stanziata per riportare Lukaku a Milano), ma i Gunners non hanno fatto sconti (sempre sopra da quota 40 in su).

Dunque, a tre settimane dalla fine del calciomercato estivo l'Inter ha tirato una riga sul nome di Balogun.

Con Alvaro Morata piace a Simone Inzaghi ma non scalda la dirigenza (per lo spagnolo servono 21 milioni in una sola tranche di pagamento e 6,5 mln di ingaggio senza l'aiuto del Decreto Crescita), Beto dell'Udinese che non decolla, al momento restano due nomi caldi in chiave Inter (mentre a centrocampo si lavora per chiudere Samardzic, dopo che il West Ham ha provato, tardivamente, a inseririrsi rilanciando sull'ingaggio del 21enne talento serbo).

Calciomercato Inter, Arnautovic e le trattative col Bologna

Marko Arnautovic o Mehdi Taremi per completare l'attacco interista che ha in rosa Markus Thuram, Lautaro Martinez e Joaquin Correa? Il 34enne austriaco, che già era nella rosa nerazzurro ai tempi del Triplete, sembra la soluzione praticabile se il Bologna concederà uno sconto. Prima richiesta 15 milioni. Prima offerta: 8 più Stefano Sensi. Entrambe non soddisfano la controparte. La sensazione è che attorno a quota 10 (con i bonus) si potrebbe trovare la quadra.

Calciomercato Inter, Taremi e il Porto che non fa sconti

Fronte Taremi: l'iraniano del Porto costa 30 milioni. Cifra che l'Inter non vuole mettere per un attaccante over 30 (classe '92), restando più vicina a quota 20. Distanza se non siderale, quasi. Su di lui tra l'altro potrebbe esserci la concorrenza del Tottenham (che ha venduto Harry Kane al Bayern Monaco), anche se a Torino c'è chi spera che a questo punto gli Spurs vadano su Vlahovic mettendo in condizione poi Giuntoli di chiudere l'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea...

Calciomercato Inter, Correa e Alexis Sanchez: destini incrociati

E poi c'è il nodo Joaquin Correa: la sua partenza, tutt'altro che scontata, permetterebbero l'ingresso di due punte. Sia Taremi che Arnautovic? Difficile. Più probabile un ritorno di Alexis Sanchez, che per caratteristiche completerebbe meglio la rosa nerazzurra. Il 34enne cileno sarebbe felicissimo di tornare a Milano (ma attenti a un'odffensiva last minute della Roma), dopo l'addio al Marsiglia a paramentro zero (molto buona la sua stagione in Ligue 1 con 14 gol in campionato). Però dipende tutto da Correa e se da un lato il Tucu (10 gol in 77 partite giocate con i nerazzurri) non sembra voler partire, dall'altra sin qui mancano offerte concrete che possano fargli cambiare idea.