Tonali, scommesse e lacrime. "Vuole curare la ludopatia"

Il centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali "ha fatto ritorno a Milano, dopo una notte insonne a Firenze (lo choc provocato dalla visita della polizia a Coverciano) Sandro ha pianto", scrive il Corriere della Sera.

Che aggiunge: "Lo sfogo con gli affetti più cari, l’imbarazzo di essersi reso conto che non avrebbe dovuto cedere a certi «passatempi», che tante volte si esercitano per noia o emulazione di colleghi e che ora rischiano di costargli caro. Ecco perché quando i suoi procuratori lo hanno informato della necessità di ricorrere a un terapista per superare il problema della ludopatia, Sandro pur con imbarazzo ha accettato. Sa di dover risolvere un disagio interiore e affronterà, come gli è stato consigliato da chi gli è vicino, un percorso di recupero. È consapevole di aver violato in qualche modo le regole del gioco, più per leggerezza che con dolo".

Tonali "pare pronto a mettersi a disposizione della Federazione per una serie di incontri con i giovani ai quali spiegare i comportamenti da non tenere. Il Newcastle, che fra cartellino e ingaggio ha investito 150 milioni sul giocatore, ha mandato un volo privato a prelevare il centrocampista che oggi torna in Inghilterra. Eddie Howe, l’allenatore, lo aspetta: già ieri si era informato sullo stato psicologico dell’ex milanista ed è pronto a dargli una mano per ritrovare la serenità", si legge sul quotidiano Rcs.

