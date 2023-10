Scandalo scommesse, i social si scatenano: ecco i tweet più divertenti

I tweet più divertenti sul caso scommesse

Lo scandalo scommesse ha travolto l’Italia. Nessuno si sarebbe mai aspettato che, dopo l’autodenuncia di Nicolò Fagioli, venissero fuori altri importanti nomi del panorama della Serie A. Sui social, come ci si poteva aspettare, è scoppiato il finimondo e migliaia di utenti si sono scatenati in commenti a dir poco esilaranti. Ecco, dunque, una lista dei commenti più divertenti del popolo di X (l’ormai vecchio Twitter).

"Non è la prima volta che un pregiudicato detta le regole in questo Paese. Bisogna ammettere che in quanto a coerenza non ci batte nessuno", commenta l'utente DeerEwan.

"Comunque essere accusati di comportamento scorretto da Fabrizio Corona sarebbe come essere accusati di blasfemia da Germano Mosconi", scrive invece WaWe970 sempre su X.

L'utente Pirata_21 punzecchia così: "Tonali e Zaniolo interrogati dalle forze dell’ordine per il caso scommesse sono stati accompagnati da Buffon. Che è come farsi accompagnare al commissariato a contestare una multa per stato di ebbrezza da Nainggolan".

"Li hanno fatti accompagnare da Buffon. Qualcuno all’interno della Nazionale ha un senso dello humour che neanche Ricky Gervais", ha scritto invece l'utente matteograndi.

A commentare, poi, anche la conduttrice Rai Caterina Balivo: Ma dico io? Siete famosi, avete gli onori della gloria, ci sono milioni di tifosi che vi sostengono ogni giorno e di sicuro non avete il problema di mettere il piatto a tavola. Che bisogno c’è di scommettere?! Pensare le forse dell’ordine a Coverciano mi rattrista molto".

"A Coverciano rimarrà solo Spalletti con il suo staff, ve lo dico", commenta la pagina VivInterNews.

Non poteva manca anche il commento del giornalista sportivo Fabrizio Biasin: "Corona: 'Alle 14 svelo il quarto nome legato alle scommesse, è un giocatore della Roma. Praticamente Corona sta utilizzando il “metodo Amadeus” quando annuncia le novità di Sanremo'".