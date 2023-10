Fabrizio Corona: "Dopo Fagioli coinvolto anche un calciatore della Nazionale"

Dopo aver fatto il nome di Nicolò Fagioli un paio di mesi fa sul suo canale Telegram, Fabrizio Corona ora rilancia spiegando che il centrocampista della Juventus "non è l’unico che fa questo nel campionato italiano, soprattutto di giocatori che ora sono in attività. Io, nell’arco delle prossime settimane, domani (oggi, ndr) attraverso il mio sito Dillinger News, comunicherò il secondo calciatore coinvolto"

Fabrizio Corona spiega "che è molto più famoso di Fagioli e in questo momento gioca all’estero. Non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina". In una storia Instagram Corona ha detto: "Alle 18, secondo giocatore famosissimo coinvolto nel calcioscommesse. Ma una roba molto grave, altro che Fagioli: giocatore molto importante". Nella didascalia che fa da corredo alla storia Instagram si fa riferimento a un giocatore "importantissimo della Nazionale".

Legali Fagioli: "Si è autodenunciato, è sereno e concentrato sulla Juventus"

"Nella nostra qualità di legali di Nicolò Fagioli in riferimento alle notizie apparse sulla stampa in data odierna (ieri, ndr), possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale. Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus, sul campionato e sulla sua attività sportiva". Sono le parole di Armando Simbari e Luca Ferrari, legali del giocatore della Juventus, Nicolò Fagioli, all'Adnkronos, in merito alla vicenda che lo vede indagato dalla Procura della Repubblica di Torino per scommesse online su siti non autorizzati.

La Procura Figc indaga da tempo su Fagioli

La procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chinè ha già aperto da tempo un fascicolo a carico del 22enne centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, e lo ha ascoltato dopo aver ricevuto la segnalazione dal magistrato che conduce l'inchiesta. Fagioli è stato indagato dalla procura di Torino nell'ambito di un'inchiesta sulle scommesse su piattaforme online illegali. L'indagine della giustizia sportiva, a quanto si apprende, va verso la chiusura con il possibile deferimento del giocatore bianconero.

LEGGI ANCHE