Schick, gol da antologia a Euro2020. La bellissima sorella Kristyna festeggia

Schick, gol con pallonetto a Euro2020. La bellissima sorella Kristyna festeggia. "Irreale"

Patrik Schick firma la doppietta con cui la Repubblica Ceca batte la Scozia (raggiungendo l'Inghilterra a quota 3 punti nel Gruppo C), ma è il secondo gol a entrare già nella leggenda di Euro 2020. Un pallonetto da 50 metri che infila il portiere avversario scozzese Marshall. Sinistro magico quello dell'ex giocatore di Sampdoria e Roma. "Per tutta la partita ho osservato e controllato il loro portiere e speravo capitasse un'occasione cosi'. Ero un po' preparato. Quando e' arrivato quel pallone ho visto che era davvero alto (l'estremo difensore, ndr) e ci ho provato", commenta il 25enne attaccante del Bayer Leverkusen a fine partita.

Tutti pazzi per Schick, ma anche per... sua sorella Krystina. La modella e influencer (protagonista in passato anche a Quelli che il calcio su Rai2) ha festeggiato sui social.

"Irreale", ha scritto Kristyna Schickova nelle storie Instagram inquadrando il televisore che mostrava la prodezza del fratello. Impossibile darle torto: quello di Patrik è stato un vero e proprio gioiello in un Europeo che inizia con il piede giusto per la Repubblica Ceca. Ora però arrivaranno le sfide più impegnative contro Croazia e Inghilterra.