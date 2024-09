Schillaci addio, commovente ricordo di Roby Baggio: "Ciao mio caro amico.... Fratelli d'Italia per sempre"

Roberto Baggio e Salvatore Schillaci: Roby e Totò, la coppia che scaldò il cuore dei tifosi azzurri ai Mondiali di Italia '90. Il Divin Codino segnò un gol bellissimo in slalom, come fosse Alberto Tomba, seminando tutta la difesa della Cecoslovacchia: 2-0 nel tripudio dello Stadio Olimpico tra cori e bandiere tricolori. La prima rete, quasi inutile dirlo, l'aveva segnata l'attaccante nato a Palermo. Lui che fu capocannoniere e miglior giocatore della competizione in cui l'Italia di Azeglio Vicini chiuse terza.

Roberto Baggio, ha ricordato l'ex attaccante di Juventus e Inter nel giorno della sua scomparsa all'età di 59 anni dopo una lunga malattia: "Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di ITALIA 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre".



