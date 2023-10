Scommesse illegali, organizzazioni criminali dietro a calcio, tennis e pure...

Scommesse illegali, le reti criminali e mafiose dietro. Giro di ricicliclaggio del denaro

I siti illegali di scommesse sono finiti al centro dei riflettori nelle ultime ore. Ma il problema va molto al di là di questo o quel calciatore che per passione per il gioco possa aver puntato su questo o quel match.

La lotta a questi siti illegali non è italiana, ma internazionale perchè dietro a essi ci sono infiltrazioni criminali a livello economico e finanziario.

In tema di scommesse illegali, recentemente l’Europol ha lanciato l'allarme nel suo report intitolato “The other side of the coin: an analysis of financial and economic crime in the EU”. Stando a questo dossier infatti dietro a essi c'è un riciclaggio di denaro di organizzazioni illecite e mafiose.

Scommesse illegali, report Europol: non solo riciclaggio di denaro. Attenti al match-fixing nel calcio minore, tennis, basket

Non solo riciclaggio di denaro, la lotta a questi siti di scommesse illegali viene condotta anche per altre ragioni: "Le partite truccate per motivi legati alle scommesse sono un’attività criminale molto presente. Il calcio rimane lo sport più preso di mira dalle reti criminali internazionali in Europa", riporta il report Europol. Attenzione. Non si pensi a Serie A, Liga, Premier League o Bundesliga. Ma al calcio delle categorie minori, "con particolare attenzione alle competizioni di livello inferiore e ai club giovanili”.

La ragione? “Le competizioni minori sono più vulnerabili, in quanto mancano di risorse per attuare contromisure e c’è meno copertura mediatica".

Non solo calcio. "Altri sport interessati includono basket, tennis, pallamano e cricket"

Scommesse illegali, report Europol: riflettori su esports

Addirittura, il report lancia anche un'altra ipotesi che fa capire le ramificazioni di queste organizzazioni criminali. "È probabile che i match-fixer si rivolgano poi sempre più al crescente mercato degli e-sport, che offre premi in denaro molto elevati per squadre e singoli giocatori”, sottolinea l’Europol. Per chi non lo sapesse gli e-sports (che hanno un pubblico capace di superare il mezzo miliardo di persone in tutto il mondo) o gaming competitivo, sono una forma di competizione elettronica organizzata che avviene tramite e grazie ai videogiochi. Il prefisso “e” sta per “electronic” e sottolinea il carattere digitale di questo nuovo fenomeno.

Le reti criminali "si dedicano agli eventi sportivi in tutto il mondo, a volte a più eventi che si verificano contemporaneamente, e alle attività di scommesse sia online che offline". E "molto spesso collaborano con contatti in Asia per piazzare scommesse”.

Scommesse illegali, Europol: "Asia epicentro delle reti criminali”

L'Oriente visto quindi come la capitale mondiale delle attività illegali: “Le organizzazioni criminali sfruttano principalmente le società di scommesse con sede in Asia. Una rete criminale può apparentemente orchestrare grandi operazioni di partite truccate in diverse competizioni sportive in più paesi”.