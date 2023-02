Serie A, un allenatore a rischio esonero: ore decisive. Al suo posto...

Salernitana, Davide Nicola a rischio esonero

Davide Nicola rischia nuovamente l'esonero. Dopo quello poi rientrato di qualche settimana, ora sembra proprio che siamo tornati al punto di partenza. Nelle 4 partite successive, l'allenatore (che entrò in corsa un anno fa portando la squadra di patron Iervolino a conquistare la salvezza in serie A) ha vinto una partita (2-1 a Lecce) e perse 3: due contro delle big, ossia Napoli (0-2) e Juventus (0-3), l'ultima nelle scorse ore a Verona (1-0). Il ko del Bentegodi pesa, perchè era uno scontro diretto nella lotta per non retrocedere, con gli scaligeri terz'ultimi che si avvicinano alla Salernitana (17 punti contro 21 in mezzo lo Spezia a 19).

Salernitana, Davide Nicola esonerato? Il toto-allenatore al suo posto

In caso di esonero di Davide Nicola, sono tanti i nomi degli allenatori in ballo per la sua sostituzione: torna caldo quello di Leonardo Semplici e si apre anche la pista che porta a Vincenzo Montella (ora in Turchia sulla panchina dell’Adanaspor ma potrebbe liberarsi). Attenzione poi alle ipotesi Iachini, Donadoni e Paulo Sousa. Secondo il Corsport, "contattato di nuovo anche Gattuso, che avrebbe declinato. Si fa anche il nome di Farioli, anch’egli in Turchia all’Alanyaspor". Ma prima di tutto, patron Iervolino dovrà decidere il da farsi sulla panchina di Davide Nicola.

