Serie A, con gli stadi vuoti buco di 100 mln. Juve e Inter le più colpite

Che oramai influenzasse in negativo i conti del calcio lo sanno tutti. Il mercato, ma non solo. Ma con gli stadi chiusi, oltre allo spettacolo - niente tifosi e abbonati, circa 350mila in Serie A i possessori di tessera stagionale - il danno ammonterebbe intorno ai 100 milioni di euro secondo La Gazzetta dello Sport. Una linea comune per risolvere la situazione abbonamenti ancora non c'è: possibile un intervento legislativo con l'obbligo di rimborso sotto forma di voucher.

Tenendo conto delle restanti partite di campionato e delle gare di coppa già certe, è la Juve la squadra maggiormente danneggiata. Basandosi sui bilanci passati e su proiezioni, i bianconeri perderanno una cifra compresa tra i 15 e i 25 milioni di euro. Alle spalle ecco le due milanesi: per l'Inter il buco è tra i 10 e i 18 milioni, per il Milan intorno ai 10. Alle loro spalle ecco Roma (4-6) e Napoli.

Di seguito le stime con le perdite di ogni club:

ATALANTA - 4-5 milioni

BOLOGNA - 1-2 milioni

BRESCIA - 1-2 milioni

CAGLIARI - 1-2 milioni

FIORENTINA - 1-3 milioni

GENOA - 1-2 milioni

INTER - 10-18 milioni

JUVENTUS - 15-25 milioni

LAZIO - 2-3 milioni

LECCE - 1-2 milioni

MILAN - 8-12 milioni

NAPOLI- 5-6 milioni

PARMA - 1-2 milioni

ROMA - 4-8 milioni

SAMPDORIA - 1-2 milioni

SASSUOLO - 0,7-1 milioni

SPAL - 1-2 milioni

TORINO - 1-3 milioni

UDINESE - 1-3 milioni

VERONA - 1-2 milioni