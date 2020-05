Serie A, Figc-Cts: ancora un nulla di fatto intanto si ferma la Lega Pro

Serie A, Spadafora: dopo incontro Cts-Figc spero tutto risolto

"Si è appena concluso l’incontro tra la Federazione gioco calcio il Comitato tecnico-scientifico dove si è analizzato il protocollo proposto dalla Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra, cosa che auspicabilmente dovrebbe avvenire il 18 maggio". Lo dice in un video su Facebook il ministro ello Sport, Vincenzo Spadafora. "So che c’è stato un confronto molto approfondito con molte richieste da parte dei medici e degli scienziati alla Figc - aggiunge - adesso il Comitato tecnico-scientifico stenderà una propria valutazione che verrà formalmente inviata al ministero della Salute. Poi immediatamente dopo questo lo renderà noto a noi, al ministero dello Sport e a tutti quanti. Mi auguro che si siano risolte le questioni problematiche che si erano evidenziate - conclude Spadafora - e che quindi il 18 possano riprendere, compatibilmente all’evoluzione nei prossimi 10 giorni dell’emergenza sanitaria, gli allenamenti di squadra non solo nel calcio ma anche in tutte le altre discipline sportive”.

Serie A, la Lega Pro si ferma; Ghirelli, "scelta responsabile"

"Oggi abbiamo compiuto e scritto una bellissima pagina di Lega Pro. Malgrado il Paese sia nel pieno della sofferenza e nonostante le difficolta' che ogni club sta vivendo, ci siamo confrontati con grande responsabilita', mettendoci in ascolto e dimostrando rispetto per l'altro". Queste le parole pronunciate da Francesco Ghirelli, numero uno della Lega Pro, al termine dell'assemblea nella quale i presidenti della Serie C si sono detti favorevoli allo stop del campionato, al blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi, alle promozioni in Serie B delle prime 3 squadre (Monza, Reggina e Vicenza), al merito sportivo come parametro per far salire la quarta squadra.