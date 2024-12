Serie A flop, 4 esoneri e altri 2 allenatori rischiano di saltare. Panchine bollenti nel campionato italiano

Serie A flop, 4 allenatori esonerati

Quattro panchine saltate in Serie A dall'inizio del campionato sino ad oggi. Il primo allenatore, in ordine di tempo, esonerato? Il 18 settembre Daniele De Rossi dalla Roma, quando eravamo alla quarta giornata di campionato. Al suo posto era subentrato Ivan Juric ma anche l'ex tecnico del Torino aveva poi avuto vita breve: Friedkin lo hanno sollevato dall'incarico dopo la 12/a giornata il 10 novembre.

Il giorno prima il Lecce aveva chiuso con Ivan Gotti, poi sostituito da Marco Giampaolo. Ultimo in ordine di tempo sul fronte esoneri è stato l'allenatore del Genoa Alberto Gilardino: il 19 novembre, sempre dopo 12 giornate di campionato ha chiuso la sua avventura alla guida della squadra rossoblu, venendo poi sostituito da Patrick Vieira.

Paolo Zanetti-Eusebio Di Francesco, panchine a rischio in serie A

Quattro esoneri sin qui in serie A. E ora? Due le panchine a rischio. Il quinto allenatore che potrebbe saltare nelle prossime ore: Paolo Zanetti è a forte rischio, dopo la sconfitta del suo Verona per 1-4 in casa con l'Empoli, che porta gli scaligeri in 17/a posizione alla pari del Como. Il ds giallobù Sean Sogliano si è preso 24-48 ore di tempo per decidere le sorti dell'ex tecnico dell'Empoli. Non solo Zanetti. Anche la panchina dell'allenatore del Venezia ultimo in classifica Eusebio Di Francesco è calda. Oltre all'ultima piazza in classifica con solo 9 punti, preoccupa il trend dei lagunari, con 4 sconfitte e un pari (in casa con il Como) nelle ultime 5 giornate.