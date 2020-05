Serie A, protocollo da modificare e rispunta l'ipotesi playoff

SERIE A, GRAVINA "PLAY-OFF? IPOTESI NON ACCANTONATA"

"L'ipotesi dei play-off per terminare i campionati? Non e' accantonata, dobbiamo essere pronti a qualsiasi evento. Al momento, attraverso la programmazione che la Lega Serie A ha fatto con la possibile ripartenza il 13 giugno, esiste la possibilita' di chiudere il campionato con un calendario abbastanza denso di appuntamenti. Dobbiamo essere pronti a qualunque tipo di evento, quindi metteremo sul piatto della bilancia anche la possibilita' che ci possa essere il ricorso a una modalita' diversa per definire la chiusura del campionato 2019/2020". Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina, in collegamento con TG Sport Speciale su Rai2. "I play-off sarebbero una novita', vedremo quello che accadra'", ha commentato il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini.

SERIE A FASE 2: GRAVINA, 'PREOCCUPATI DA QUARANTENA DI SQUADRA CON UN SOLO POSITIVO'

"Quello che ci preoccupa rimane il tema del positivo che manda tutta la squadra in quarantena". Lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in merito al protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi della Serie A. "E' un tema che affrontiamo con determinazione e anche con attenzione -aggiunge il numero uno del calcio italiano alla Rai-, per evitare un rapporto stressato che porti tensioni e il blocco del campionato". Infine sul tema della responsabilità penale dei medici, Gravina osserva: "L'Inail con una sua circolare ha già chiarito che c'è responsabilità solo in caso di dolo e di colpa grave".

SERIE A, GRAVINA "CERCHIAMO AGGIUSTAMENTI SU PROTOCOLLO"

"Stiamo cercando di trovare degli aggiustamenti, dei punti incontro per risolvere qualche piccolo ostacolo all'applicazione del PROTOCOLLO". Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina, in collegamento con TG Sport Speciale su Rai2. "E' evidente che la nostra determinazione nell'andare avanti e' sempre stata accompagnata dalla prudenza per la tutela della salute. Questo atteggiamento legato alla prudenza non e' assolutamente derogabile - ha sottolineato Gravina - Stiamo cercando comunque di prendere coscienza di alcune difficolta' e una e' oggettiva: l'impossibilita' di reperire, da parte dei club, strutture ricettive disponibili, perche' sono ancora bloccate. Dunque dobbiamo consentire, condividendo il percorso con i ministri Spadafora e Speranza, una piccola variazione al PROTOCOLLO che possa consentire di continuare gli allenamenti trasformandoli da individuali in collettivi".

Lega Serie A, proporremmo modifiche a protocollo

"Si e' tenuto questa mattina, in un clima di fattiva collaborazione, l'incontro tra la Figc, la Lega Serie A, il presidente della Fmsi Maurizio Casasco e il rappresentante dei medici della serie A, Gianni Nanni. Sono stati analizzati i punti del protocollo difficilmente attuabili e sono state costruttivamente elaborate alcune integrazioni atte a risolvere problematiche oggettive". Lo scrive in una nota la Leda di Serie A, in cui spiega che "vi e' stata una generale condivisione delle proposte finali, formulate per garantire una ripresa in piena sicurezza degli allenamenti di gruppo, che - aggiunge - verranno tempestivamente sottoposte al ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, al ministro della Salute e al Cts".