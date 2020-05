Serie A, si riparte con maglie differenti? Diversi club potrebbero cambiare

Serie A, si riparte con maglie differenti? Diversi club cambiano casacca

Come riporta il Corriere della Sera, il 13 giugno il campionato potrebbe ripartire con una novità in più: le divise. Le immagini hanno già iniziato a circolare online da settimane, la novità è che stavolta potrebbero cambiare proprio nel bel mezzo del campionato. Il motivo è da ricollegarsi alle case di produzione, in molte l'hanno interrotta (o lo stanno per fare). Il cambiamento con le nuove maglie potrebbe essere favorito dal fatto che la stagione per come era stata pianificata scavallerà a campionato in corso.

Dalla Roma alla Juve e all'Inter

Potrebbe quindi capitare che alla ripresa la Juve si presenti ancora con la contestatissima divisa spezzata, metà bianca e metà nera, per poi dopo due settimane virare sulla divisa del 2020-21, più tradizionale, bianca con strisce nere, ma che sembrano dipinte. Lo stesso può capitare alla Roma, che apporrà sulle maglie un arcobaleno giallorosso, fino all’Inter che indosserà una curiosa maglia a zig-zag. Il quando, però, è ancora incerto.