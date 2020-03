Serie A si torna in campo il 9 maggio? Mentre Euro 2020 e la Champions...

Serie A si torna in campo il 9 maggio? Il vertice della Lega Calcio

Conference call dei 20 club della Serie A sulle misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus e consentire la conclusione del campionato di calcio. Le società hanno fissato il 9 maggio come data ultima per riprendere a giocare per poter poi consentire lo svolgimento delle giornate di campionato che devono essere completate. Nel corso del vertice non è stata invece preso in considerazione uno stop definitivo della serie A. Molti i problemi burocatici: contratti dei giocatori in scadenza, sponsorizzazioni, diritti tv. In tal senso la proposta è quella di spostare le scadenze a metà luglio, con una deroga alle norme delle regole Noif. I club di serie A - concordi con la linea della Figc di rinviare Euro 2020 - torneranno a parlare dopo il vertice Uefa in calendario martedì 17, per poter fare il punto in linea con l'evoluzione dell'epidemia in corso. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini in precedenza aveva fatto sapere all'Ansa di essere contrario alla soluzione dei playoff e playout: "Non possono essere decisi in corsa, i regolamenti si fanno a inizio torneo e a mio parere non si devono modificare neanche in circostanze super eccezionali come questa. Se sarà possibile proveremo a concludere la stagione a maggio e a giugno, ma oggi le priorità sono ben altre".

CORONAVIRUS, SERIE A TORNA A MAGGIO? PLAYOFF? CAMPIONATO CANCELLATO? LE PAROLE DI GRAVINA (FIGC)

Serie A che accadrà? Tutte le ipotesi sono sul tavolo vista l'emergenza coronavirus. "Non sono in grado di escludere nulla, neppure lo stop definitivo dei campionati. La data del 3 aprile mi sembra troppo ravvicinata per ripartire: forse a maggio", ha spiegato Gabriele Gravina, presidente Figc, a Radio Anch'io Sport. "Cerchiamo di programmare l'ipotesi più ottimistica, quindi terminare i campionati. Ma non escludo nulla, infatti avevo già inserito tra le ipotesi quella della non assegnazione dello scudetto e del congelamento delle graduatorie". Oppure "del ricorso a playoff e playout". Formula ancora tutta da disegnare: plaoyff scudetto a 4? Playoff anche per assegnare i posti in Europa League? Tornare a giocare partite di serie A a inizio aprile alla scadenza dell'attuale decreto governativo sulle misure di emergenza sembra improbabile e Gravina lo dice chiaramente: "Il 3 aprile credo sia una data troppo ravvicinata per far ripartire le attività economiche, non solo quelle sportive. Per questo ho iniziato a parlare di maggio. Si naviga a vista ma è giusto studiare ogni ipotesi per farsi trovare preparati".

CORONAVIRUS, SERIE A SU DUE STAGIONI DIVERSE: LE PAROLE DI GRAVINA (FIGC)

Il presidente della Figc apra a una nuova ipotesi: "Non è escluso che il campionato di oggi possa addirittura ipotizzarsi bilanciato su due stagioni diverse, con un effetto 'trascinamento' sulla stagione 2020/21". Resterebbe da capire su quanto della nuova stagione dovrebbe giocare la 'vecchia' serie A: poche settimane o di più? Tra l'altro bisognerebbe trovare una soluzione per i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno e per tutte le situazioni burocratiche ed economiche legate a questa situazione.

CORONAVIRUS, FIGC: EURO 2020 DA RINVIARE

Nessun dubbio sulla linea della Figc per Euro 2020: "Chiederemo all'Uefa (martedì la videoconferenza, ndr) di valutare con attenzione, il rinvio è l'idea da seguire. A novembre o nel 2021? Sono tutte idee e riflessioni, domani ci confronteremo meglio".

EURO 2020 A NOVEMBRE? UEFA PRONTA ALLA PROPOSTA. CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE, LE IPOTESI

La Uefa in videoconferenza martedì esporrà alle 55 Federazioni nazionali e agli enti in rappresentanza di Leghe, club e calciatori il nuovo progetto per Euro 2020, il cui rinvio è ormai dato per sicuro. L'idea, come riporta il 'Corriere della Sera', è quello di spostare la rassegna continentale al 23 novembre e di chiuderla il 23 dicembre (date attuali 12/6-12/7), come avverrà nel 2022 con Mondiali del Qatar, quando per evitare il grande caldo si giocherà in inverno. Lì'ipotesi preferita da molte federazioni è lo spostamento a Euro 2021. A quel punto i campionati nazionali potrebbero ripartire e arrivare a conclusione. Champions ed Europa League: diverse le soluzioni sul tavolo per ridurre i turni da disputarsi. Dalle 'final four', alle 'final eight', quarti e semifinali in gara secca. Coppe europee che poi, nell'idea dell'Uefa, potrebbero riprendere a settembre con la nuova stagione.