Shona River, l'attrice a luci rosse svela: "Sono stata con 3 calciatori del.."

Shona River, l'attrice a luci rosse: "Sono stata con 3 calciatori del Manchester United"

Shona River racconta la sua 'esperienza' con alcuni calciatori di Premier League, in particolare 3 campioni del Manchester United. E non è stato tutto rose e fiori. "Uno mi ha tolto 200 euro per la pizza”.

La 28enne attrice a luci rosse ungherese sottolinea: "Solo perché hanno molti soldi non significa che siano generosi". “Mi è capitato di fare da escort per calciatori di una squadra molto importante. Gente famosa e ricca, quindi pensavo 'questo è il meglio che possa capitarmi'. Ma non è così".

"Si aspettano che tu stia con loro solo perché sono famosi, ma non vogliono uscire con te, vogliono solo una ragazza nell'ombra", le parole di Shona River nel corso di un podcast.

Secondo lei, i calciatori di Premier League "si aspettano che le escort lavorino gratuitamente". Una volta "mi è capitato di stare tre giorni con un calciatore e quando alla fine sono andata a contare i soldi mancavano duecento euro. Lui mi ha detto 'sì, scusa, dovevo pagare la pizza per me e per i miei amici e non avevo altri contanti'. Io sono rimasta senza parole", ha rivelato Shona River. In quella situazione, la 28enne ungherese ha confessato che si trattava di alcuni calciatori del Manchester United. Nomi? Non ne ha voluto fare. Nessun commento, sin qui, da parte dei Red Devils.