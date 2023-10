Sinner? Spesso parla in tedesco e si defila dalla Davis: ma è il n°1 di sempre

Sinner? Spesso parla in tedesco e si defila dalla Davis: ma è il già oggi tennista italiano più forte di sempre

Jannik Sinner, durante la premiazione, ha salutato, in tedesco, i genitori, paga le tasse a Montecarlo, è allenato da un australiano, Cahill, e spesso si defila dagli impegni in Coppa Davis.

Ma stravince da italiano: ha battuto ancora, dopo Pechino, il russo Medvedev, ha trionfato nel prestigioso torneo di Vienna, il quarto successo dell’anno, conquistando il decimo titolo, tutti quelli vinti, in carriera, da Adrianone Panatta, più “piacione” fuori dal campo e con un gioco più divertente di Jannik.

Non si era visto, nel bel Paese, un tennista forte e competitivo, come il numero quattro della classifica, a 22 anni.

Teniamocelo stretto e facciamo il tifo per lui nel duello per il vertice del ranking, che caratterizzerà, dopo il ritiro, non immediato, di Djokovic, gli scontri dei prossimi 10 anni tra Sinner e gli altri terribili “under 23” del tennis : lo spagnolo Alcaraz, il danese Rune e lo statunitense Shelton.