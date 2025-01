Sinner, ecco quanto ha guadagnato con la vittoria degli Australian Open: la cifra monstre

Sinner inarrestabile: l'altoatesino ha vinto l'Open d'Australia, primo slam 2025, confermando il titolo conquistato un anno fa. In finale alla Rod Laver Arena, il numero 1 del ranking Atp ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev (n.2 Atp) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Per Sinner, vincitore anche dell'Us Open 2024, questo è il terzo titolo slam in carriera. Ma quanto ha incassato? Il numero uno al mondo del tennis farà ritorno in Italia con un assegno e una cifra record: Sinner ha infatti guadagnato 3.500.000 dollari australiani, che al cambio attuale valgono 2.104.440 euro. Un montepremi da record che ha superato i 58 milioni di euro (96,5 milioni di dollari australiani), con un incremento dell'11,6% rispetto al 2024.

Australian Open, i premi turno per turno