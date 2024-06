Sinner batte Hurkacz e trionfa a Halle: primo titolo da numero uno al mondo

Tennis/ Perde invece Musetti in finale al Queen's

Trionfa Jannik Sinner ad Halle, mettendosi quindi in pole per Wimbledon, vince sempre in Germania il doppio Bolelli-Vavassori, che sogna a questo punto l'oro olimpico, e perde in finale al Queen's un Musetti a corrente alternata. Primo titolo sull'erba per Jannik Sinner. Il campione altoatesino, numero 1 della classifica mondiale e del tabellone, si è aggiudicato il "Terra Wortmann Open", torneo Atp 500 in scena sui prati della OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi complessivo pari a 2.411.390 euro. L'azzurro ha superato in finale il polacco Hubert Hurkacz, n. 9 Atp e quinta forza del seeding, in due set con il punteggio di 7-6(8) 7-6(2). "E' un trofeo importantissimo - il commento a caldo di Sinner- E' stata dura, sapevo che avrei dovuto servire bene. Ho cercato di giocare meglio nei momenti decisivi. E' una bella vittoria, una bella sensazione". Per il leader della classifica Atp si tratta del quarto trofeo in questa stagione.



"Ho servito nei momenti importanti un paio di seconde buone che potevano fare la differenza, questa è stata la chiave - ha aggiunto - Wimbledon? Non vedo l'ora, lo scorso anno ho giocato bene e sono arrivato in semifinale, vedremo quest'anno. Avrò più fiducia, adesso ho una settimana per prepararmi e spero che sarà un buon torneo". Vittoria italiana ad Halle anche nel doppio grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri, primi favoriti del seeding, hanno sconfitto in finale i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, seconde teste di serie del torneo, in due set con il punteggio di 7-6(3) 7-6(5), vendicando così la sconfitta patita lo scorso anno. Finale amara invece per Lorenzo Musetti sui prati del Queen's. L'azzurro, numero 30 del ranking Atp, si è arreso in finale al "Cinch Championships", classico appuntamento sull'erba londinese del Queen's, allo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 5, vincente in due set con il punteggio di 6-1 7-6(8). Ma è stata comunque una grande domenica per il tennis italiano.