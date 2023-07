Sinner-Djokovic Wimbledon 2023: dove vederla in tv, orario e tutte le info

Wimbledon 2023, oggi Sinner-Djokovic semifinale: dove vederla in tv

Jannik Sinner in semifinale contro Novak Djokovic a Wimbledon 2023. Il tennista italiano, testa di serie numero 8, sfida il serbo, numero 2 del seeding per un posto in finale. Sinner e Djokovic un anno fa si sono affrontati all'All England Club nei quarti di finale con successo del serbo in 5 set, scenderanno in campo sul Centrale alle 13.30 locali, le 14.30 italiane. Il match verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e in streaming su Now: lo studio prepartita inizia alle 14. Dalle 14.30 la semifinale.

A seguire, in diretta la seconda semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, e il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3.

Sinner batte Safiullin e vola in semifinale a Wimbledon contro Djokovic

Jannik Sinner è arrivato in semifinale di Wimbledon grazie alla vittoria sul russo Roman Safiullin in 4 set nei quarti di finale: 6-4/3-6/6-2/6-2. Novak Djokovic ha battuto la testa di serie numero 7 Rublev in 4 set, (4/6, 6/1, 6/4, 6/3) ed è il campione in carica a Wimbledon, Slam vinto 7 volte in carriera (quest'anno darà l'assalto al primato di Roger Federer, cercando di raggiungerlo a quota 8).

Sinner (foto Lapresse) vola in semifinale a Wimbledon contro Djokovic



Sinner è il terzo italiano a raggiungere la semifinale ai Championships, dopo Nicola Pietrangeli negli Anni '60 e Matteo Berrettini nel 2021. "Andrò in campo con la giusta mentalità", ha detto l'altoatesino a fine partita. "Ora cercherò di riposare e di affrontare con gioia una delle partite più importanti della mia carriera sin qui".

Dopo questa vittoria, Sinner è diventato il decimo italiano di sempre a raggiungere una semifinale in una prova del Grande Slam, il terzo come detto nella storia di Wimbledon. Gli azzurri semifinalisti nei Major sono stati, in ordine alfabetico, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Uberto De Morpurgo, Giorgio De Stefani, Beppe Merlo, Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, prima di Sinner, che è anche il più giovane a essere mai arrivato cosi' avanti in una prova del Grande Slam.

Per l'ottava volta nella storia di Wimbledon, inoltre, un giocatore italiano ha giocato i quarti di finale. Solo due i precedenti positivi per gli azzurri: il quarto di finale vinto da Nicola Pietrangeli nel 1960 contro lo statunitense Barry MacKay (16-14 6-2 3-6 6-4) e quello vincente di Matteo Berrettini nel 2021 contro Felix Auger-Aliassime (6-3 5-7 7-5 6-3). Pietrangeli poi perse in semifinale; mentre Berrettini si è spinto sino alla finale, poi persa contro Djokovic.

Sinner sulla semifinale contro Djokovic a Wimbledon (rivincita dei quarti 2022)

Un anno fa Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidarono ai quarti di Wimbledon: il tennista italiano vinse i primi due set (7/5, 6/2) subendo poi la rimonta di Nole che chiuse al quinto (6/3, 6/2, 6/2). “Sarà una partita completamente diversa da quella dell'anno scorso. Lui mi conosce meglio e io conosco meglio lui. Sarà anche un po' tattica. È sempre difficile giocare qui contro Novak, soprattutto nei Grandi Slam. Ne ha vinti. Ha vinto l'Australia, ha vinto Parigi. Anche per lui si tratta di un'enorme iniezione di fiducia. Ma sono felice. Lotterò per ogni palla. Mi godrò il momento, sapendo che posso andare forte, cercherò di batterlo", spiega il tennista italiano.

"Ora ho due giorni di riposo, per cercare di lavorare su un paio di cose che potrebbero servirmi per il prossimo match. Vediamo come va. Fisicamente sono migliorato. Sono molto più forte. Posso stare in campo per molte ore senza soffrire. Anche dal punto di vista mentale si va in campo diversamente, sapendo di essere anche un giocatore Top 10 - sottolinea Jannik Sinner - Penso che anche dal punto di vista del gioco o del tennis mi sento meglio. Se devo giocare lo slice, ora posso farlo senza pensarci. Prima era sempre un po' diverso. Posso andare a rete sapendo di avere buone volée. Ora ho alcune cose buone nel mio gioco e spero di poterle usare nel modo giusto".