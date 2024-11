Sinner batte Fritz e prenota la semifinale alle Atp Finals di Torino

Sinner ad un passo dalla semifinale di Torino

Se c'è una vittoria "alla Sinner" beh potrebbe benissimo essere quella di questa sera contro Taylor Fritz. Una sfida quella con l'americano dura, non facile, dove il numero 5 del mondo ha mantenuto le promesse della vigilia: "ho studiato Sinner e so cosa fare...". Tutto giusto tutto vero finché si restava nei momenti soft dei due set. Con l'avvicinarsi però dei momenti decisivi e della tensione è emersa chiara e limpida la differenza. Sinner è salito di livello, Fritz ha cominciato a sbagliare.

Il match Sinner-Fritz

L'inizio è all'insegna dell'equilibrio dei game che non raccontava le difficoltà dell'altoatesino nel tenere il servizio mentre l'americano sembrava volare leggero nella testa e nel braccio; emblematica la percentuale di prima palle con Sinner al 50 e l'avversario all'80%. Questo fino al 4-4. A quel punto l'azzurro ha cominciato ad alzare il ritmo, senza più sbagliare una palla, mentre il californiano si è innervosito risultando meno preciso al servizio e più falloso. Morale: 6-4 in un'ora e primo set in tasca per il nostro numero 1 al mondo.

L'inizio del secondo parziale è stato meno equilibrato con l'americano che ha subito a livello mentale il risultato del primo set ma si è rimasti senza troppi sussulti fino al 5-4 per l'azzurro. E, come nel primo set, anche nel secondo a Fritz la pressione ha giocato un brutto scherzo. Sinner ha chiuso per 6-4 anche il secondo parziale a dimostrazione che tra il numero 5 del mondo ed il numero 1 c'è una piccola ma decisiva differenza.

La semifinale

Due successi su due match per l'italiano che però non ha ancora la certezza matematica della semifinale. Bisogna aspettare giovedì la sfida con Medvedev e guardare anche il risultato della partita rimanente del girone, Fritz-De Minaur.