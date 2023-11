Sinner ko con Djokovic alle Atp Finals. Sabato 25 sarà rivincita Jannik-Nole?

Sinner dopo il ko con Djokovic è pronto per l'Italia: ‘C’è ancora Coppa Davis, proviamo a far bene anche lì’

“Abbiamo ancora la Coppa Davis, proviamo di far bene anche lì”, le parole di Jannik Sinner al termine della partita delle Atp Finals di Tennis che lo ha visto perdere in due set contro Novak Djokovic. Il numero 4 del ranking Atp mette in archivio una settimana comunque fantastica che lo ha visto vincere il suo girone battendo proprio Nole, oltre a Tsitsipas e Rune. Poi lo splendido successo in semifinale contro il russo Daniil Medvedev (3 giocatore del mondo). Ora testa alla Coppa Davis, sognando di riportare l'insalatiera in Italia, a 47 anni (1976) dal trionfo di Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli contro il Cile.

L'Italia di Jannik Sinner affronterà l'Olanda nei quarti di finale delle Davis Cup Finals, in scena dal 21 al 26 novembre sul campo veloce indoor del Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga, in Spagna. Con il tennista azzurro numero 4 del mondo il ct Filippo Volandri ha convocato Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli.

Italia-Olanda si giocherà giovedì 23 novembre alle 10. Sempre lo stesso giorno, la Serbia di Novak Djokovic sfiderà la Gran Bretagna di Andy Murray, a partire dalle 16. In semifinale sabato 25 novembre, dunque potrebbe esserci la rivincita tra Italia e Serbia, tra Sinner e Djokovic. Nell'altro lato del tabellone Canada/Finlandia vs Repubblica Ceca/Australia.

Prima del Master 1000 di Parigi tra l'altro Novak Djkovic era stato chiaro: "Mi restano tre tornei a cui parteciperò e il mio desiderio più grande è quello di vincere la Coppa Davis (la Serbia ne ha vinta una grazie a lui, ndr), spero che io e i miei compagni saremo sani e in perfetta forma”. Sinner e l'Italia sono avvisati.

Novak Djokovic trionfa: settima vittoria alle Atp Finals (foto Lapresse)



“Congratulazioni Nole per questa settimana e tu e il tuo team state dimostrando una professionalità pazzesca. Hai cominciato la stagione vincendo, l’hai chiusa vincendo, dunque meglio di così. Sei un’ispirazione per tutti, non solo per quelli che stanno guardando ma soprattutto per i giocatori” Così Jannik Sinner al termine della finale delle Atp Finals di tennis.

Sinner ha quindi ringraziato il suo team: “negli ultimi tre mesi abbiamo fatto tantissime partite questa stagione abbiamo fatto tanti progressi e abbiamo avuto la fortuna di giocare contro i migliori del mondo. Anche oggi si è visto che possiamo migliorare tante cose ma oggi dobbiamo innanzitutto guardare le tante cose positive fatte. A inizio anno ero un giocatore, adesso sono completamente un altro“.

“È stata una settimana super, mi avete accolto come un piccolo bambino e mi avete dato tanta forza soprattutto nei momenti difficili, non solo in campo ma anche fuori dal campo”. Così Jannik Sinner ha ringraziato il pubblico del Pala Alpitour che in questa settimana lo ha sostenuto con grande tifo. “Giocare in Italia e’ sempre uno spettacolo”, ha aggiunto ringraziando poi la Federazione. “Non pensavo di arrivare a giocare qui a Torino, in finale”.

"Grazie a Sinner per i complimenti. Non era il risultato che volevi, ma devi essere orgoglioso per quanto fatto. Ti auguro un bel 2024, puoi vincere uno Slam e diventare numero 1 al mondo - le parole di Novak Djokovic dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale delle Atp Finals -. Grazie al mio team: vincere a 36 anni è diverso rispetto a 10 anni fa, ma la dedizione da risultati. Sono orgoglioso e grato. I miei bambini mi hanno dato forza, gioia e serenità. Grazie al pubblico perché la passione degli italiani per il tennis è incredibile. Che sia a Roma o qui è sempre uno spettacolo".

Jannik Sinner (foto Lapresse)



Jannk Sinner si inchina a sua maestà Novak Djokovic, che vince il suo settimo titolo Atp Finals con un doppio 6-3 in un'ora e tre quarti di gioco in un Pala Alpitour strapieno e il clima dei grandi eventi. L'Azzurro perde la sua prima partita nel torneo contro il n.1 del mondo, che conferma la sua supremazia superando in scioltezza l'avversario nel primo set, chiuso in 38 minuti, e faticando di più nel secondo set, durato un'ora e cinque minuti, con il game sul 4-2 durato oltre un quarto d'ora. Dopo un'infinità di vantaggi sprecati, Sinner riesce finalmente a rientrare in partita sul 4-3 ma si ferma lì e il Djoker vince i successivi due games, aggiudicandosi il titolo grazie a due net in servizio dell'azzurro sull'ultimo punto. "Alcaraz e Sinner sono due grandissimi giocatori, mi hanno costretto a vincere le partite", dice il serbo alla fine, senza smettere di lanciare baci ai due figli in tribuna.