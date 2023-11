Sinner-Medvedev in semifinale alle Atp Finals 2023. Il programma

Sinner-Medvedev, Atp Finals in semifinale

Carlos Alcaraz ha battuto in due set Daniil Medvedev (6/4, 6/6) determinando cosi con un match d'anticipo sulla chiusura dei gironi (Zverev-Rublav vale ormai solo per i 200 punti e il montepremi al vincitore), le semifinali della Atp Finals 2023 di Torino.

Jannik Sinner, vincitore del suo gruppo, affronterà Medvedvev (6-2 per il russo, ma gli ultimi due, giocati poche settimane fa in finale a Pechino e Vienna vinti dall'italiano). L'altro match vedrà di fronte i due giocatori che si sono scambiati il primo posto nel ranking Atp in questo 2023: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.