Sinner schianta Medvedev e vola nella storia: finale alle Atp Finals 2023

Jannik Sinner sempre più nella storia del tennis azzurro, primo italiano ad approdare alle Atp Finals: l'altoatesino ha battuto il n. 3 del mondo Daniil Medvedev nalle prima delle semifinali e accede per primo alla lotta per il trofeo.

Sinner ha superato il russo in tre set, il primo dominato da mattatore con il punteggio finale di 6-3, il secondo con il russo che cambia radicalmente marcia con tiri a fondocampo che mettono in difficoltà il fuoriclasse azzurro, che si conclude con un punteggio di 6-7 (7-4). E' il terzo a far vedere un Sinner superlativo, che mette ko Medvedev con un nettissimo 6-1. In totale il match tra Sinner e Medvedev è durato due ore e 25 minuti.

Sinner in finale alle Atp Finals ringrazia il pubblico di Torino: "Ho sentito il calore, un’energia incredibile"

“É stata una partita molto molto difficile, perché lui ha iniziato molto bene. Ha giocato meglio di me, poi sono riuscito a fargli il break, e mi sono sentito meglio. Ho sentito il calore, un’energia incredibile, che mi state dando finora, è una cosa pazzesca - le parole di Jannik Sinner dopo aver battuto Danill Medvedev in semifinale alle Nitto Atp Finals 2023 - Soprattutto nel terzo set ho provato a giocare più aggressivo, Medvedev ha giocato diversamente, tirando più forte. Alla fine, però, ho trovato la soluzione giusta, sono contento di questa prestazione. Vediamo come va domani".