Australian Open, Sorteggio da incubo per Sinner: Djokovic ai Quarti, Alcaraz in Semifinale? Le possibili combinazioni

Manca pochissimo al sorteggio degli Australian Open 2025, e lattesa cresce. tra gli appassionati di tennis. Jannik Sinner, numero uno del seeding, in un momento di forma incredibile, potrebbe trovarsi davanti a un percorso da brividi. Novak Djokovic ai quarti, Carlos Alcaraz in semifinale. Una strada in salita, insomma, per il tennista italiano.

Sorteggio e scenari: il percorso piu difficile?

Sinner arriva a Melbourne con la pressione di essere il favorito. Ma il tabellone potrebbe mettergli davanti una sfida da far tremare i polsi. Djokovic, sceso fino alla settima posizione del ranking, potrebbe finire proprio nella sua parte di tabellone. Il che significa? Un quarto di finale esplosivo. Superato lostacolo serbo, ci sarebbe poi Alcaraz ad aspettarlo.

Se lo scenario diventasse realtà, allora il torneo di Sinner sarebbe il piu duro della sua carriera. Ha battuto entrambi, lo scorso anno. Ma farlo in uno Slam? E per giunta consecutivamente? Altro livello.

Djokovic e Murray: nuova strana coppia?

La vera sorpresa dell’Australian Open non riguarda solo il sorteggio. C’è una novità clamorosa nel team di Djokovic. Andy Murray è il suo nuovo consulente. Due ex rivali, uno accanto all’altro.

Murray, sempre stato un giocatore con una mente tattica raffinata, ora proverà a dare a Djokovic qualche arma in piu’. "Andy ha una visione incredibile del gioco, ogni sua parola pesa", ha detto Nole.

Funzionerà? Chi lo sa. Il serbo ha già vinto dieci titoli in Australia. Il che significa che conosce perfettamente il terreno. Ma a volte un punto di vista esterno, può fare la differenza.

Alcaraz: la scheggia impazzita

Se Djokovic è la certezza, Alcaraz è lincognita. Il 2024 non è stato lanno della sua consacrazione, troppi alti e bassi. Ma guai a sottovalutarlo. Quando è in forma, è capace di scatenare tempeste in campo. Potrebbe incrociare Sinner in semifinale. Sarebbe una partita da ricordare.

Lintensità di Alcaraz contro la precisione chirurgica di Sinner. Giovani, affamati, pronti a prendersi tutto. Tennis di un livello assurdo.

Sinner è pronto per l’assalto?

Sinner ha chiuso il 2024 alla grande. Ma ora arriva il test piu difficile. Se vuole vincere in Australia, dovrà superare una serie di ostacoli giganteschi. Djokovic e Alcaraz nello stesso torneo? Una maratona mentale e fisica.

Conta solo una cosa: la gestione della pressione. Sinner ha dimostrato di avere i colpi per farcela, ma reggere il peso delle aspettative è un altro discorso.

Il sorteggio dirà se ci aspetta un torneo memorabile. Una cosa è sicura: Sinner non ha paura di nessuno.