Sol Perez, la Diletta Leotta argentina (ex di Lautaro) fa sognare in bikini

Sol Perez, la Diletta Leotta argentina

Modella, giornalista e conduttrice televisiva argentina: la Diletta Leotta argentina? E' María Sol Pérez. La 28enne di Buenos Aires è famosa per per il programma Sportia su TyC Sports, ma la sua carriera la sta portando a essere sempre più star sul piccolo schermo dove è stata Meteorina, ha partecipato al Ballando con le Stelle locale (Bailando por un sueño) e ora la vede opinionista a Il Grande Fratello (Gran Hermano) dopo un quinto posto a MasterChef Celebrity Argentina.

Sol Perez, nozze con Guido Mazzoni per l'ex di Lautaro e Exequiel Palacios

Stelle della tv, inffluencer sui social dove conta quasi 6,5 milioni di follwer (Ig). Attualmente è fidanzatissima con l'imprenditore Guido Tomas Mazzoni (dal 2019) e la coppia pensa alla nozze (lui le ha chiesto la mano in barca al largo di Capri, come documentato da Sol in un post social di luglio: vedi foto) ma in passato è stata legata al fuoriclasse dell'Inter Lautaro Martinez (prima che il Toro si fidanzasse con Agustina Gandolfo: amore che ha portato anche alla nascita della figlia Nina lo scorso anno) e al centrocampista della nazionale argentina e del Bayer Leverkusen, Exequiel Palacios.