Sorteggi Champions: incubo Lazio, male Napoli, Inter bene. Tabellone-Reazioni

Champions League: Inter-Atletico Madrid. Napoli-Barcellona e Lazio-Bayern Monaco

L'Inter tira un mezzo sospiro di sollievo: evitata la rivincita contro il Manchester City di Guardiola agli ottavi di Champions League. E pure l'incrocio terribile contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti o il Bayern Monaco. Ma con l'Atletico Madrid di Simeone non sarà una passeggiata per Lautaro Martinez e compagni. Il Napoli? Anche la squadra di Mazzarri dribbla le super big (contro i blancos era già certa di non giocare), ma trova comunque un Barcellona insidioso, pur se non al top come negli anni d'oro. Male la Lazio: affonterà i campioni di Germania del Bayern Monaco. Vediamo il quadro dei sorteggi di Champions League.

Champions League, Inter-Atletico Madrid di Simeone. Zanetti: "Siamo in condizione di fare due grandi partite"

"Simeone è un amico - ha dichiarato il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti - so bene come prepara le partite. Saranno due sfide tra due grandi squadre. Grande rispetto per l'Atletico Madrid, conosco la sua cultura e la sua storia. Sapevamo che, essendo arrivati secondi, c'erano solo grandi squadre. Noi siamo in condizione di fare due grandi partite. Ormai giocare la prima in casa è la stessa cosa: penso ci sarà molto equilibrio. Speriamo di arrivare in un momento di forma come quello di oggi".

Champions League, Lazio-Bayern Monaco. Lotito Jr. "Avversario peggiore. Lotteremo"

"L'avversario peggiore che poteva capitarci", spiega Enrico Lotito, dirigente e figlio del patron Claudio ai microfoni di Sport Mediaset: "I tedeschi sono un avversario difficile, ma sappiamo che la Champions è difficile - ha aggiunto -. Lotteremo comunque fino alla fine per dire la nostra". "Loro sono esperti di questa competizione, noi speriamo di fare ancora bene come successo fino a ora - ha aggiunto Lotito -. In campionato non è andata così bene quest'anno ma adesso abbiamo la possibilità di scalare la classifica. Col Bayern Monaco comunque, ci proveremo".

Champions League, Napoli-Barcellona, Mazzarri: "Sfida affascinante"

"Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante", le parole dell'allanatore del Napoli Walter Mazzarri dopo il sorteggio di Nyon.

Champions League il tabellone degli ottavi di finale

Porto-Arsenal

Barcellona-Napoli

Real Sociedad-Psg

Atletico Madrid-Inter

Borussia Dortmund-Psv Eindhoven

Bayern Monaco-Lazio

Manchester City-Copenhagen

Ottavi di finale di Champions, le date

Queste le date degli ottavi di finale di Champions: 13-14, 20-21 febbraio e 5-6, 12-13 marzo 2024. Per le tre squadre italiane la prima partita in casa e il ritorno in trasferta non avendo vinto il loro girone. Le date saranno comunicate a club e ai tifosi nelle ore successive al sorteggio.

Champions League tutte le date verso la finale di Wembley

Ottavi andata: 13-14-20-21 febbraio 2024 

Ottavi ritorno: 5-6-12-13 marzo 2024

Sorteggio quarti e semifinali: 15 marzo 2024

Quarti di finale: andata 9-10 aprile e ritorno 16-17 aprile 2024

Semifinali: andata 30 aprile-1 maggio e ritorno 7-8 maggio 2024

Finale: 1° giugno 2024 a Londra allo stadio Wembley