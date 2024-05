Plenitude pubblica il bilancio di esercizio 2023 e il Report di Sostenibilità

Plenitude presenta il bilancio di esercizio 2023 e il suo nuovo Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto

Oggi, Plenitude ha reso pubblico il suo bilancio di esercizio per l'anno 2023 insieme al "Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto", evidenziando una crescita significativa e un forte impegno verso la sostenibilità. L'esercizio 2023 si è chiuso con un risultato operativo adjusted di €515 milioni e un utile netto adjusted di €220 milioni, registrando un aumento del 50% rispetto al 2022. Questi risultati sono stati trainati dal solido andamento del settore retail e dall'incremento della capacità rinnovabile installata e delle relative produzioni. Questo conferma il valore generato dal modello di business integrato della società, che prevede un maggiore contributo anche dal settore della mobilità elettrica nei prossimi anni.

Il "Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto" è consultabile online sul sito aziendale, allegato al documento di bilancio. Esso racconta i risultati ottenuti e il percorso di trasformazione intrapreso da Plenitude per diventare sempre più un abilitatore della transizione energetica. Un obiettivo ambizioso è quello di azzerare le emissioni nette Scope 1, 2 e 3 entro il 2040.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Nel 2023 Plenitude ha conseguito un'eccezionale crescita operativa e finanziaria, raggiungendo un EBITDA pro-forma di €0,9 miliardi, tre volte rispetto a quello del 2018. Prevediamo di traguardare un EBITDA di €1 miliardo nel 2024 e di raddoppiarlo a €2 miliardi nel 2027. Inoltre, come Società Benefit, siamo da tempo impegnati nell’integrazione dei principi di sostenibilità all’interno del nostro modello di business, e confermiamo la volontà di avere un impatto positivo sull’intera catena del valore, sui territori e le comunità in cui operiamo. Lo facciamo con azioni concrete, che anche quest’anno abbiamo deciso di delineare nel nostro Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto”.

Plenitude, società controllata da Eni, è attiva in oltre 15 Paesi nel mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti europei e una rete capillare di 20.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, l'azienda mira a raggiungere 11,5 milioni di clienti, oltre 8 GW di capacità rinnovabile e 40.000 punti di ricarica installati, confermando il suo impegno per un futuro sostenibile.