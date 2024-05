Pandora: registrata una crescita organica del 18% nel primo trimestre

Pandora presenta una crescita organica del 18% nel primo trimestre e alza la guidance per il fatturato del 2024

Il gigante della gioielleria Pandora ha annunciato una crescita organica del 18% nel primo trimestre del 2024, segnando un'incredibile performance che ha superato le aspettative del mercato. Questo risultato eccezionale ha portato l'azienda a rivedere al rialzo le sue previsioni di fatturato per l'intero anno. L'incremento significativo delle vendite è stato trainato dalla seconda fase della strategia Phoenix di Pandora, che ha visto un aumento degli investimenti incrementali per migliorare la percezione del marchio e offrire una gamma completa di gioielli. Grazie a un restyling del brand e a una strategia di marketing ben strutturata, le vendite nel primo trimestre hanno registrato un aumento del 18%, con una crescita like-for-like dell'11% e un aumento del 5% nell'espansione del network.

I risultati finanziari riflettono questo successo straordinario: il fatturato è aumentato di 1 miliardo di corone danesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un margine lordo che ha raggiunto un nuovo record al 79,4%. Il margine EBIT è aumentato al 22,0%, riflettendo la forte crescita che ha più che compensato l'aumento degli investimenti di marketing. La crescita è stata trainata da tutti i principali mercati europei e dagli Stati Uniti, che hanno registrato un aumento del 9%. Anche il "Resto di Pandora" ha continuato a crescere, segnando un impressionante +18%. In linea con questa performance eccezionale, Pandora ha alzato la sua guidance di crescita organica per il 2024 al 8-10%, rispetto alla precedente previsione del 6-9%. La guidance per il margine EBIT resta invariata a circa il 25%.

Alexander Lacik, Presidente e Amministratore Delegato di Pandora, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del nostro inizio d'anno, mentre ci avviamo verso il prossimo capitolo di Phoenix. Sebbene i mercati della gioielleria intorno a noi rimangano in generale moderati, i nostri continui investimenti nel brand ci permettono di conquistare quote di mercato. Alziamo le nostre previsioni di fatturato e ci auguriamo di continuare ad alimentare la nostra crescita con interessanti iniziative strategiche nei prossimi anni”.