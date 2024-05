Rolli Days, BPER Banca apre le porte della sede genovese

Genova, BPER Banca partecipa ai "Rolli Days" aprendo gli spazi espositivi della sede di via Cassa del Risparmio 15

BPER Banca, partner culturale della nuova edizione dei Rolli Days in programma a Genova dal 17 al 19 maggio, partecipa alla manifestazione aprendo gli spazi espositivi della sede di via Cassa del Risparmio 15. Al 14esimo piano dell’edificio è possibile ammirare il percorso “Nelle stanze dell’arte. Itinerario tra i capolavori di una quadreria genovese”, con opere della collezione BPER che propongono uno speciale focus sul tema “Genova, giardino d’Europa”, titolo di questa edizione dei Rolli.

Per l’occasione La Galleria BPER Banca ha individuato, all’interno del nucleo collezionistico genovese, le opere che raccontano visivamente le bellissime residenze che un tempo adornavano la città e il territorio fuori dalle mura. Nelle sale aperte al pubblico sarà quindi possibile ritrovare alcune di queste abitazioni, oggi non sempre ancora esistenti, in quadri di autori quali Giolfi, Garibbo, Parke e Krieger.

Queste opere si inseriscono all’interno del percorso espositivo permanente “Nelle stanze dell’arte. Itinerario tra i capolavori di una quadreria genovese”: un viaggio che ripercorre le testimonianze del collezionismo ligure di alto livello e che è capace di svelare preziosi “tesori” d’arte di pittori come il Veronese, il Guercino, il Cavalier d’Arpino (che fu anche maestro di Caravaggio), il Grechetto, Strozzi, Van Dyck e molti altri. Il tutto verrà reso ancora più piacevole dalla spettacolare vista dall’alto su Genova.

L’ingresso alla mostra è gratuita, apertura sabato 18 e domenica 19 maggio dalle 10 alle 19. Per visitare l’esposizione è necessario prenotarsi dal sito lagalleriabper.it o dal portale rollidays.happyticket.it