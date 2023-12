Sorteggio Europa League: Milan in Francia. Roma, che sfortuna!

I playoff di Europa League mandano il Milan in Francia: ma non contro il Marsiglia di Gattuso. La squadra di Stefano Pioli giocherà contro il Rennes (arrivato secondo nel girone con il Villarreal), squadra di centroclassifica in Ligue 1: attualmente è 13esima con 16 punti in 16 partita. Un avversario non impossibile per i rossoneri.

Va peggio alla Roma, che si trova nuovamente di fronte il Feyenoord (eliminati in Champions League da Atletico Madrid e Lazio). Gli olandesi sono un ostacolo insidioso, anche se gli ultimi precedenti evocano buoni ricordi ai giallorossi: dalla finale di Conference League vinta 1-0 nel 2022 con gol di Zaniolo, ai quarti della scorsa Europa League che vide la squadra di Mourinho passare il turno (1-0 sconfitta in Olanda e 4-1 all'Olimpico).

PLAYOFF EUROPA LEAGUE, IL SORTEGGIO

Feyenoord (Ola) - ROMA

MILAN - Rennes

Lens (Fra) - Friburgo (Ger)

Young Boys (Svi) - Sporting (Por)

Benfica (Por) - Tolosa (Fra)

Braga (Por) - Qarabag (Aze)

Galatasaray (Tur) - Sparta Praga (Rep. Ceca)

Shakhtar Donetsk (Ucr) - Marsiglia (Fra)

Europa League, le qualificate agli ottavi di finale

Dopo questo turno, le vincenti delle otto partite raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League (tra cui l'Atalanta) agli ottavi di finale, con nuovo sorteggio il 23 febbraio. Le squadre sono: ATALANTA, West Ham (Ing), Brighton (Ing), Rangers (Sco), Liverpool (Ing), Villarreal (Spa), Slavia Praga (Rep. Ceca), Bayer Leverkusen (Ger).

EUROPA LEAGUE, IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE

Playoff andata: 15 febbraio 2024, playoff ritorno: 22 febbraio 2024

Sorteggio ottavi: 23 febbraio 2024

Ottavi di finale: andata 7 marzo e ritorno 14 marzo 2024

Sorteggio quarti e semifinali: 15 marzo 2024

Quarti di finale: andata 11 aprile e ritorno 18 aprile 2024

Semifinali: andata 2 maggio e ritorno 9 maggio 2024

Finale: 22 maggio 2024 alla Dublin Arena, in Repubblica d'Irlanda