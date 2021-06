Sport e sostenibilità: le città italiane dove allenarsi in modo eco-friendly

Sport e sostenibilità, un binomio sorretto dal comune interesse per l’equilibrio nel rapporto tra essere umano e ambiente, ma completamente stravolto dalla pandemia.

Il Covid-19 ha cambiato completamente le nostre routine, costringendoci a considerare dei modi più creativi - e a volte più eco-friendly - per allenarci. Andare in bicicletta, correre e camminare sono stati (e continuano ad essere) solo alcuni degli esercizi più comuni per mantenersi in forma durante il lockdown.

Si prevede che molte di queste nuove abitudini instaurate per necessità durante la pandemia continueranno anche nel periodo post-Covid-19. Women’s Health UK ha recentemente condotto uno studio che prevede che il 72% delle persone iscritte in palestra non farà ritorno a seguito dell’annullamento delle misure restrittive anti COVID. Infatti, poiché in molti si sono abituati agli allenamenti casalinghi o alle lunghe camminate e corse all’aperto, si prevede che nell’era post-Covid molte persone continueranno a cercare alternative più sostenibili dell’allenamento in palestra.

Inoltre, sta aumentando notevolmente anche la conoscenza nei confronti dell’impatto delle palestre sull’ambiente. Folusha Oluwajana, personal trainer e medico di base commenta: “Molte palestre sono dotate di una varietà di impianti alimentati elettricamente, sistemi di illuminazione e di aria condizionata ad alta potenza, e alcune sono aperte 24 ore al giorno per sette giorni a settimana".



“Gli allenamenti eco-friendly sono gratuiti e possono essere spesso effettuati vicino a casa, oltre ad offrire tutti i vantaggi e benefici relativi al tempo speso fuori all’aria aperta, esposti all’aria fresca e al sole ricco di vitamina D”.

"Al fine di analizzare lo stato attuale dell’esercizio sostenibile, sono state prese in considerazione 30 città, considerate le più ideali per esercitarsi in maniera sostenibile attraverso l’analisi di diversi parametri tra cui la percentuale di utilizzo della bicicletta, ore di sole ed il numero di sentieri per correre o camminare. Per scoprire le città italiane più eco-friendly nel fitness, abbiamo analizzato 10 tra le città italiane più popolate, per creare un indice”: