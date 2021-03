Stroppa esonerato: Crotone cambia l'allenatore

Crotone, esonerato Giovanni Stroppa

Il Crotone esonera Giovanni Stroppa. "Si chiude cosi' un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor piu' nella seconda, storica, promozione in serie A - il congedo del club - Il presidente e la societa' tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera".

E' il sesto cambio in panchina in serie A. Il primo allenatore sostituito era Beppe Iachini lo scorso 9 novembre quando la Fiorentina, reduce dallo 0-0 col Parma e con 8 punti in classifica dopo sette giornate, aveva deciso di richiamare alla guida Cesare Prandelli a dieci anni dal suo addio. La tredicesima giornata e' invece fatale a Rolando Maran: la sconfitta del Vigorito contro il Benevento e il penultimo posto condiviso col Torino a quota 7 punti spingono il Genoa a cambiare rotta, chiamando Davide Ballardini. Dopo 16 giornate e' il turno del Parma: lo 0-3 di Bergamo e il terz'ultimo posto in classifica con 12 punti costano il posto a Liverani, sostituito da D'Aversa. Il 18esimo turno porta invece all'esonero di Giampaolo: fatale lo 0-0 contro uno Spezia in dieci per quasi tutta la partita e un Toro in zona retrocessione con appena 13 punti. Al suo posto Davide Nicola. La 23esima giornata mette fine all'avventura di Eusebio Di Francesco: Cagliari battuto in casa dai granata e terz'ultimo in classifica, con appena un punto in dieci partite e una vittoria che manca da novembre. Al suo posto Leonardo Semplici.

Un turno dopo la sconfitta proprio contro i sardi fa scorrere i titoli di coda sull'esperienza di Giovanni Stroppa alla guida del Crotone: l'ultimo posto con 12 punti in 24 gare spinge la societa' calabrese a mettere alla porta il tecnico lombardo. Nella passata stagione i cambi in panchina furono complessivamente 13, i primi anche allora dopo il settimo turno con Pioli per Giampaolo al Milan e Ranieri per Di Francesco alla Sampdoria.